R5 électrique : les données techniques

Renault proposera la R5 électrique en deux versions. Une version disposera d'une capacité de batterie de 52kWh et pourra ainsi parcourir jusqu'à 400km. Une autre version disposera de 40kWh, l'autonomie avec cette batterie n'est pas encore connue, mais devrait être d'environ 300km. Du point de vue de la technique de chargement, il pourrait être possible de charger jusqu'à 130kW sur un chargeur rapide et au moins 11kW, voire 22kW, via une prise AC. La Renault 5 veut se démarquer de ses concurrentes en offrant la possibilité d'une charge bidirectionnelle. Ce modèle serait ainsi la première petite voiture électrique à offrir cette possibilité !