La Renault Scenic E-Tech électrique, dotée d'une autonomie impressionnante de 625 km, est proposée au prix de lancement de 49.000€. Mais les véritables atouts de ce véhicule se révèlent surtout dans le domaine des voitures d'occasion. Grâce au leasing INSTADRIVE tous inclus, vous avez la possibilité de conduire le Scenic à des conditions extrêmement intéressantes. Cette formule complète comprend non seulement l'assurance, mais aussi tous les services d'entretien et bien plus encore, ce qui vous permet de bénéficier d'une structure de coûts claire et de vous concentrer pleinement sur l'expérience de conduite.

De plus, avec une garantie complète sur votre voiture électrique, vous n'avez pas à vous soucier de l'état de la batterie ou de la perte de valeur. En la précommandant gratuitement chez INSTADRIVE, vous vous assurez dès aujourd'hui la possibilité d'être parmi les premiers à pouvoir conduire la Renault Scenic E-Tech d'occasion à un prix imbattable. Réservez dès maintenant votre Scenic E-Tech !