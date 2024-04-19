Volkswagen ID.4 d'occasion en leasing & abonnement
Les meilleures ID.4 d'occasion
100% Garantie sur la batterie
Forfait tout inclus
Offres exceptionnelles : ID.4 & Co. d'occasion avec garantie
Volkswagen ID.4 : Test longue durée
Un an et 20 000 kilomètres d'essais réalisés par l'ÖAMTC le prouvent : la Volkswagen ID.4 est un SUV électrique confortable, adapté à un usage quotidien, offrant beaucoup d'espace et une autonomie solide. Selon la saison et le comportement de conduite, des autonomies réelles comprises entre 300 et 500 kilomètres sont possibles et des trajets plus longs peuvent être facilement parcourus avec un peu de planification. L'espace généreux, le dégagement pour les jambes à l'arrière et le coffre pratique sont particulièrement appréciés.
L'ID.4 a également marqué des points en matière de confort de conduite, les irrégularités de la route étant amorties avec brio. La puissance de charge s'est avérée stable sur les stations de charge AC et DC, avec une puissance maximale de 125 kW sur les chargeurs rapides. Après un an, la dégradation de la batterie n'était que de 2 % selon le test AVILOO. Le logiciel a toutefois fait l'objet de critiques : des erreurs récurrentes, des pannes de certains systèmes d'assistance et un comportement parfois illogique des modes de conduite ont terni le tableau. Les curseurs tactiles non éclairés et les capteurs de stationnement défectueux ont également suscité le mécontentement.
Au final, l'ID.4 donne l'impression d'être une voiture électrique pratique à tous points de vue, qui fait ses preuves au quotidien, mais qui a encore des progrès à faire en matière de logiciel. Le test confirme l'aptitude à l'usage quotidien de la mobilité électrique, mais montre également que VW doit encore relever des défis en matière de logiciel.
L'essai de l'ID.4 : Batterie, Autonomie & conseilsNotre chaine Youtube
La Volkswagen ID.4 est un SUV entièrement électrique de Volkswagen. Et les chiffres d'immatriculation sont sans équivoque : cette voiture électrique est très populaire. Mais pourquoi donc ? Voici les 10 principaux avantages de la Volkswagen ID.4.
En savoir plus sur :
– La voiture familiale VW ID.4
– Le confort de conduite
– L'autonomie et la recharge
– L'assistance à la conduite et l'aide au remorquage
Vous saurez ainsi rapidement si une Volkswagen ID.4 d'occasion vous convient, tant sur le plan technique et esthétique que sur le plan financier.
Volkswagen ID.4 intérieur et utilisation
L'habitacle de la Volkswagen ID.4 est moderne, épuré et clairement conçu. Au lieu des boutons classiques, Volkswagen mise systématiquement sur des surfaces tactiles et des curseurs, une approche convaincante sur le plan visuel, mais qui n'est pas immédiatement compréhensible pour tout le monde dans la pratique. La plupart des fonctions sont commandées via un écran d'infodivertissement central de 10 ou 12 pouces de diagonale, selon l'équipement. Juste derrière le volant se trouve un écran conducteur compact, réduit à l'essentiel. Si beaucoup apprécient la disposition minimaliste, d'autres critiquent les menus profondément imbriqués et l'absence de boutons physiques de sélection directe. Les curseurs sensibles situés sous l'écran, par exemple pour le volume ou la climatisation, sont également souvent source de frustration, car ils ne sont pas éclairés et difficiles à actionner.
L'ID.4 se distingue par son espace intérieur : le conducteur et les passagers bénéficient d'une position assise surélevée, d'un espace généreux pour la tête et les jambes, ainsi que d'une bonne visibilité. Les matériaux utilisés sont de bonne qualité, en particulier dans les versions mieux équipées avec des surfaces plus douces et un éclairage d'ambiance en option. Pratique : la grande console centrale avec des rangements flexibles, beaucoup d'espace de rangement et des détails adaptés à un usage quotidien. Dans l'ensemble, l'ID.4 offre un concept d'intérieur spacieux et moderne, avec quelques petits défauts au niveau des commandes, qui ont été en partie corrigés par une mise à jour du logiciel.
Volkswagen ID.4 : points forts et points faibles au quotidien
|Points forts
|Points faibles
|Intérieur spacieux
|Curseurs tactiles non éclairés pour le volume et la climatisation
|Confort de conduite élevé
|Commande tactile lente et peu fiable
|Comportement routier stable
|Faiblesses au niveau de la commande vocale
|Bonne autonomie pour le quotidien
|Pas de frunk
|Bonne capacité de charge
|Systèmes d'assistance parfois illogiques
|Équipements de sécurité modernes
|Poids notable
|Habitacle digital
|Visibilité arrière partiellement réduite
|Propulsion nerveuse
|Matériaux en partie bon marché à l'intérieur
La Volkswagen ID.4 en voyage : adaptée aux familles et aux longs trajets ?
La Volkswagen ID.4 compte parmi les SUV électriques les plus polyvalents en termes d'usage quotidien et aux Longs trajets, en particulier pour les familles. Avec son habitacle spacieux, son coffre d'un volume de 543 litres (extensible à plus de 1 500 litres lorsque la banquette arrière est rabattue) et ses sièges confortables, elle est idéale pour les longs trajets. Dans la deuxième rangée de sièges, même les passagers de grande taille bénéficient d'un espace généreux pour les jambes, un avantage indéniable pour les familles avec des adolescents. Pour les bagages supplémentaires, il est possible d'ajouter en option un attelage ou une galerie de toit.
Sur les longs trajets, l'ID.4 séduit par son confort de conduite : la suspension est confortable et le bruit intérieur reste agréablement faible, même à vitesse élevée. Selon la variante de motorisation, l'autonomie réelle peut atteindre entre 350 et 500 kilomètres. Même sur les routes enneigées, la propulsion arrière offre une traction fiable. La puissance de charge aux bornes de recharge rapide peut atteindre 135 kW, une recharge à 80 % dure environ 30 minutes. Grâce à la navigation intégrée avec planification de la recharge, vous pouvez organiser vos trajets en toute sérénité, même sur de longues distances.
Petit conseil : après avoir roulé sur route mouillée, il est utile de passer brièvement au point mort et de freiner légèrement afin que les disques de frein sèchent plus rapidement et ne rouillent pas.
Volkswagen ID.4 d'occasion : conseils pour éviter les mauvaises surprises
Lors de l'achat d'une Volkswagen ID.4 d'occasion, il convient d'examiner attentivement les points faibles connus qui ont été mis en évidence dans la pratique et lors d'essais à long terme. Les problèmes de logiciel étaient particulièrement frappants, notamment les écrans figés, les systèmes d'assistance temporairement indisponibles et les mises à jour logiciel lentes. Lors de l'essai routier, vérifiez si la version 3.0 du logiciel est installée et si tous les systèmes fonctionnent de manière fiable.
Un autre problème concerne les capteurs de stationnement avant : certaines ID.4 signalaient à tort des obstacles, souvent en raison d'un support de plaque d'immatriculation mal placé qui perturbait les capteurs. Les curseurs tactiles non éclairés pour le volume et la température font également l'objet de critiques fréquentes. Ils sont difficiles à utiliser dans l'obscurité. Vérifiez si vous vous adaptez bien à cette logique de commande.
Le châssis et la direction sont généralement considérés comme solides. Néanmoins, vous devez veiller à ce que l'usure des pneus soit régulière et à ce que le parallélisme soit correct. La batterie peut être testée de manière objective à l'aide d'un test AVILOO, qui vous permettra de connaître la capacité restante du véhicule.
Il est également recommandé de vérifier que la prise de charge n'est pas endommagée et de rechercher la présence d'humidité ou de saleté sous le plancher de chargement variable, car ces deux éléments peuvent indiquer une utilisation inappropriée.
VW ID.4: Reichweite im Alltag
Die WLTP-Reichweite des VW ID.4 variiert je nach Modellversion und Ausstattung zwischen 364 und 574 Kilometern. Diese Angaben spiegeln jedoch Idealbedingungen wider, die im Alltag nur selten erreicht werden. In der Praxis liegt die tatsächlich erzielbare Reichweite meist im Bereich von 300 bis 400 Kilometern. Entscheidenden Einfluss haben dabei Faktoren wie Fahrweise, Außentemperatur, Streckenbeschaffenheit und Zuladung.
Contrôle de la batterie de la Volkswagen ID.4 : ce que vous devez savoir
Le bon état d'une Volkswagen ID.4 d'occasion dépend en grande partie de l'état de la batterie. L'ID.4 comprend des batteries lithium-ion modernes d'une capacité utile de 52 kWh ou 77 kWh. Une gestion thermique active est incluse de série sur toutes les versions et protège la batterie pendant son fonctionnement.
L'expérience à long terme montre que les batteries de l'ID.4 continuent de fonctionner de manière fiable même après de nombreux kilomètres. Exemple : lors d'un test d'endurance d'un an sur 20 000 km, seule une perte de capacité d'environ 2 % a été constatée, ce qui est tout à fait négligeable. Même après 50 000 kilomètres, de nombreux propriétaires font état d'une autonomie largement stable. Néanmoins, la valeur SoH (State of Health) peut varier dans certains cas, en fonction des habitudes de recharge, du profil d'utilisation et de la version du logiciel.
Un état de charge élevé permanent, une décharge profonde ou des recharges rapides fréquentes ont notamment un effet négatif. Si vous souhaitez jouer la carte de la sécurité lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, envisagez un contrôle de batterie AVILOO, qui fournit des informations fiables sur l'équilibre des cellules et la capacité restante. Volkswagen offre également une garantie de 8 ans ou 160 000 km sur la batterie, à condition que sa capacité ne descende pas en dessous de 70 %.
Volkswagen ID.4 d'occasion : son prix actuel
La Volkswagen ID.4 est commercialisée depuis 2021 et est désormais disponible en plusieurs versions d'occasion. Les versions équipées d'une grande batterie de 77 kWh, telles que Pro, Pro Performance ou GTX, sont particulièrement appréciées pour leur autonomie solide et leur bon équipement. Le prix d'entrée de gamme pour une ID.4 d'occasion est actuellement d'environ 23 000 euros, principalement pour les véhicules de 2021 avec un kilométrage compris entre 60 000 et 90 000 kilomètres. Les modèles avec un kilométrage moyen (30 000 à 50 000 km) et un meilleur équipement se situent plutôt dans une fourchette de 26 000 à 32 000 euros. Les modèles presque neufs de 2023 avec moins de 20 000 km sont proposés à partir d'environ 34 000 euros.
Dans l'ensemble, le niveau des prix est stable, mais on trouve parfois des offres moins chères avec un kilométrage plus élevé. La sportive ID.4 GTX est généralement un peu plus chère, tout comme les modèles équipés d'options telles qu'une pompe à chaleur ou un toit panoramique. Lors de l'achat, il est essentiel de tenir compte de la version du logiciel, de l'état de la batterie et du comportement de charge antérieur. Si vous voulez jouer la carte de la sécurité, vous trouverez votre bonheur chez des fournisseurs tels que INSTADRIVE, qui proposent des véhicules certifiés avec garantie dans le cadre d'un abonnement tout compris avantageux.
Volkswagen et Cie dans le leasing tout compris
Liens utiles
Découvrez toutes nos marques dans un leasing tout compris pour particuliers et professionnels.