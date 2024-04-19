Un an et 20 000 kilomètres d'essais réalisés par l'ÖAMTC le prouvent : la Volkswagen ID.4 est un SUV électrique confortable, adapté à un usage quotidien, offrant beaucoup d'espace et une autonomie solide. Selon la saison et le comportement de conduite, des autonomies réelles comprises entre 300 et 500 kilomètres sont possibles et des trajets plus longs peuvent être facilement parcourus avec un peu de planification. L'espace généreux, le dégagement pour les jambes à l'arrière et le coffre pratique sont particulièrement appréciés.

L'ID.4 a également marqué des points en matière de confort de conduite, les irrégularités de la route étant amorties avec brio. La puissance de charge s'est avérée stable sur les stations de charge AC et DC, avec une puissance maximale de 125 kW sur les chargeurs rapides. Après un an, la dégradation de la batterie n'était que de 2 % selon le test AVILOO. Le logiciel a toutefois fait l'objet de critiques : des erreurs récurrentes, des pannes de certains systèmes d'assistance et un comportement parfois illogique des modes de conduite ont terni le tableau. Les curseurs tactiles non éclairés et les capteurs de stationnement défectueux ont également suscité le mécontentement.

Au final, l'ID.4 donne l'impression d'être une voiture électrique pratique à tous points de vue, qui fait ses preuves au quotidien, mais qui a encore des progrès à faire en matière de logiciel. Le test confirme l'aptitude à l'usage quotidien de la mobilité électrique, mais montre également que VW doit encore relever des défis en matière de logiciel.