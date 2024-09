Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profile auf. (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlicher:

Name/Fa.: INSTADRIVE GmbH

Straße Nr.: Lerchenfelder Gürtel 43

PLZ, Ort, Land: 1160 Wien, Österreich

Firmenbuchnummer: 471711v

Geschäftsführer/Inhaber: Mag. Philipp Halla, MBA; Mag. Bakk. Andreas Mutter, MBA

Telefonnummer: 0800 40 40 64

E-Mailadresse: office@insta-drive.com

Arten der verarbeiteten Daten:

– Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen)

– Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern)

– Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos)

– Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie)

– Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungshistorie)

– Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten)

– Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. e-Informationen, IP-Adressen)

Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten (Art. 9 Abs. 1 DSGVO):

Es werden keine besonderen Kategorien von Daten verarbeitet.

Kategorien der von der Verarbeitung betroffenen Personen:

– Kunden, Interessenten, Besucher und Nutzer des Onlineangebotes, Geschäftspartner.

– Besucher und Nutzer des Onlineangebotes.

Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“.

Zweck der Verarbeitung:

– Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Inhalte und Shop-Funktionen.

– Erbringung vertraglicher Leistungen, Service und Kundenpflege.

– Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern.

– Marketing, Werbung und Marktforschung.

– Sicherheitsmaßnahmen.

1. Verwendete Begrifflichkeiten

1.1. „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

1.2. „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.

1.3. Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.

2. Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

3. Änderungen und Aktualisierungen der Datenschutzerklärung

Wir bitten Sie sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich wird.

4. Sicherheitsmaßnahmen

4.1. Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).

4.2. Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört insbesondere die verschlüsselte Übertragung von Daten zwischen Ihrem Browser und unserem Server.

5. Offenlegung und Übermittlung von Daten

5.1. Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Hostinganbietern, Steuer-, Wirtschafts- und Rechtsberatern, Kundenpflege-, Buchführungs-, Abrechnungs- und ähnlichen Diensten, die uns eine effiziente und effektive Erfüllung unserer Vertragspflichten, Verwaltungsaufgaben und Pflichten erlauben).

5.2. Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.

6. Übermittlungen in Drittländer

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).

7. Rechte der betroffenen Personen

7.1. Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.

7.2. Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.

7.3. Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.

7.4. Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern.

7.5. Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

8. Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

9. Widerspruchsrecht

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

10. Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung

10.1. Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät, auf dem das Cookie gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder „transiente Cookies“, werden Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem Onlineshop oder ein Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persistent“ werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in einem solchen Cookie die Interessen der Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet werden. Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies von anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, bezeichnet (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party Cookies“).

10.2. Wir setzen temporäre und permanente Cookies ein und klären hierüber im Rahmen unserer Datenschutzerklärung auf.

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen.

10.3. Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt werden können.

11. Löschung von Daten

11.1. Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

11.2. Österreich: Nach gesetzlichen Vorgaben erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 7 J gemäß § 132 Abs. 1 BAO (Buchhaltungsunterlagen, Belege/Rechnungen, Konten, Belege, Geschäftspapiere, Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, etc.), für 22 Jahre im Zusammenhang mit Grundstücken und für 10 Jahre bei Unterlagen im Zusammenhang mit elektronisch erbrachten Leistungen, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehleistungen, die an Nichtunternehmer in EU-Mitgliedstaaten erbracht werden und für die der Mini-One-Stop-Shop (MOSS) in Anspruch genommen wird.

12. Bestellabwicklung im Onlineshop und Kundenkonto

12.1. Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen der Bestellvorgänge in unserem Onlineshop, um ihnen die Auswahl und die Bestellung der gewählten Produkte und Leistungen, sowie deren Bezahlung und Zustellung, bzw. Ausführung zu ermöglichen.

12.2. Zu den verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Zahlungsdaten und zu den betroffenen Personen unsere Kunden, Interessenten und sonstige Geschäftspartner. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der Erbringung von Vertragsleistungen im Rahmen des Betriebs eines Onlineshops, Abrechnung, Auslieferung und der Kundenservices. Hierbei setzen wir Session Cookies für die Speicherung des Warenkorb-Inhalts und permanente Cookies für die Speicherung des Login-Status ein.

12.3. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b (Durchführung Bestellvorgänge) und c (Gesetzlich erforderliche Archivierung) DSGVO. Dabei sind die als erforderlich gekennzeichneten Angaben zur Begründung und Erfüllung des Vertrages erforderlich. Die Daten offenbaren wir gegenüber Dritten nur im Rahmen der Auslieferung, Zahlung oder im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse und Pflichten gegenüber Rechtsberatern und Behörden. Die Daten werden in Drittländern nur dann verarbeitet, wenn dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist (z.B. auf Kundenwunsch bei Auslieferung oder Zahlung).

12.4. Nutzer können optional ein Nutzerkonto anlegen, indem sie insbesondere ihre Bestellungen einsehen können. Im Rahmen der Registrierung, werden die erforderlichen Pflichtangaben den Nutzern mitgeteilt. Die Nutzerkonten sind nicht öffentlich und können von Suchmaschinen nicht indexiert werden. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto gelöscht, vorbehaltlich deren Aufbewahrung ist aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen entspr. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO notwendig. Angaben im Kundenkonto verbleiben bis zu dessen Löschung mit anschließender Archivierung im Fall einer rechtlichen Verpflichtung. Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern.

12.5. Im Rahmen der Registrierung und erneuter Anmeldungen sowie Inanspruchnahme unserer Onlinedienste, speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, als auch der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

12.6. Die Löschung erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer Pflichten, die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft. Im Fall der gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf (Ende handelsrechtlicher (6 Jahre) und steuerrechtlicher (10 Jahre) Aufbewahrungspflicht). Angaben im Kundenkonto verbleiben bis zu dessen Löschung.

13. Betriebswirtschaftliche Analysen und Marktforschung

13.1. Um unser Geschäft wirtschaftlich betreiben, Markttendenzen, Kunden- und Nutzerwünsche erkennen zu können, analysieren wir die uns vorliegenden Daten zu Geschäftsvorgängen, Verträgen, Anfragen, etc. Wir verarbeiten dabei Bestandsdaten, Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Zahlungsdaten, Nutzungsdaten, Metadaten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO, wobei zu den betroffenen Personen Kunden, Interessenten, Geschäftspartner, Besucher und Nutzer des Onlineangebotes gehören. Die Analysen erfolgen zum Zweck Betriebswirtschaftliche Auswertungen, des Marketings und der Marktforschung. Dabei können wir die Profile der registrierten Nutzer mit Angaben z.B. zu deren Kaufvorgängen berücksichtigen. Die Analysen dienen uns zur Steigerung der Nutzerfreundlichkeit, der Optimierung unseres Angebotes und der Betriebswirtschaftlichkeit. Die Analysen dienen alleine uns und werden nicht extern offenbart, sofern es sich nicht um anonyme Analysen mit zusammengefassten Werten handelt.

13.2. Sofern diese Analysen oder Profile personenbezogen sind, werden sie mit Kündigung der Nutzer gelöscht oder anonymisiert, sonst nach zwei Jahren ab Vertragsschluss. Im Übrigen werden die gesamtbetriebswirtschaftlichen Analysen und allgemeine Tendenzbestimmungen nach Möglichkeit anonym erstellt.

14. Kontaktaufnahme und Kundenservice

14.1. Bei der Kontaktaufnahme mit uns (per Kontaktformular oder E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet.

14.2. Die Angaben der Nutzer können in unserem Customer-Relationship-Management System („CRM System“) oder vergleichbarer Anfragenorganisation gespeichert werden.

14.3. Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die Erforderlichkeit alle zwei Jahre. Anfragen von Kunden, die über ein Kundenkonto verfügen, speichern wir dauerhaft und verweisen zur Löschung auf die Angaben zum Kundenkonto. Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten.

15. Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles

15.1. Wir erheben auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.

15.2. Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal sieben Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

16. Onlinepräsenzen in sozialen Medien

16.1. Wir unterhalten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Betreiber.

16.2 Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden.

17. Google Analytics

17.1. Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

17.2. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

17.3. Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.

17.4. Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

17.5. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

17.6. Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Datennutzung durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“), https://policies.google.com/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“), https://adssettings.google.com/authenticated („Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“).

18. Facebook Social Plugins

18.1. Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird („Facebook“). Die Plugins können Interaktionselemente oder Inhalte (z.B. Videos, Grafiken oder Textbeiträge) darstellen und sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“ oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

18.2. Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

18.3. Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand.

18.4. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert.

18.5. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

18.6. Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

19. Hotjar

Unser Onlineangebot nutzt Funktionen des Webdienstes Hotjar, welcher durch die Hotjar Ltd. betrieben wird. Die Hotjar Ltd. ist ein europäisches Unternehmen mit Sitz in Malta. Hotjar verwendet Cookies, hierbei handelt es sich um Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch dich ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Hotjar übertragen und dort gespeichert.

Du kannst der Verwendung von Hotjar widersprechen. Eine Anleitung liegt unter: https://www.hotjar.com/opt-out vor.

20. Kommunikation via Post, E-Mail, Fax oder Telefon

20.1 Wir nutzen für die Geschäftsabwicklung und für Marketingzwecke Fernkommunikationsmittel, wie z.B. Post, Telefon oder E-Mail. Dabei verarbeiten wir Bestandsdaten, Adress- und Kontaktdaten sowie Vertragsdaten von Kunden, Teilnehmern, Interessenten und Kommunikationspartner.

20.2 Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO in Verbindung mit gesetzlichen Vorgaben für werbliche Kommunikationen. Die Kontaktaufnahme erfolgt nur mit Einwilligung der Kontaktpartner oder im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse und die verarbeiteten Daten werden gelöscht, sobald sie nicht erforderlich sind und ansonsten mit Widerspruch/ Widerruf oder Wegfall der Berechtigungsgrundlagen oder gesetzlicher Archivierungspflichten.

21. Newsletter

21.1. Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters sowie das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden.

21.2. Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren Produkten, Angeboten, Aktionen und unserem Unternehmen.

21.3. Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert.

21.4. Versanddienstleister: Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäisches Datenschutzniveau einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

21.5. Soweit wir einen Versanddienstleister einsetzen, kann der Versanddienstleister nach eigenen Informationen diese Daten in pseudonymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für statistische Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kommen, verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben.

21.6. Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse angeben. Optional bitten wir Sie einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache im Newsletters anzugeben.

21.7. Erfolgsmessung – Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server, bzw. sofern wir einen Versanddienstleister einsetzen, von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden, jedoch ist es weder unser Bestreben noch, sofern eingesetzt, das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.

21.8. Österreich: Der Versand des Newsletters und die Erfolgsmessung erfolgen auf Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 107 Abs. 2 TKG bzw. auf Grundlage der gesetzlichen Erlaubnis gem. § 107 Abs. 2 u. 3 TKG.

21.9. Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und dient dem Nachweis der Einwilligung in den Empfang des Newsletters.

21.10. Newsletterempfänger können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden sie am Ende eines jeden Newsletters. Damit erlöschen gleichzeitig ihre Einwilligungen in die Erfolgsmessung. Ein getrennter Widerruf der Erfolgsmessung ist leider nicht möglich, in diesem Fall muss das gesamte Newsletterabonnement gekündigt werden. Mit der Abmeldung von Newsletter, werden die personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn deren Aufbewahrung ist rechtlich geboten oder gerechtfertigt, wobei deren Verarbeitung in diesem Fall nur auf diese Ausnahmezwecke beschränkt wird. Wir können insbesondere die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie für Zwecke des Newsletterversandes löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.

22. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

22.1. Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als „Web Beacons“ bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die „Pixel-Tags“ können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.

22.2. Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Drittanbietern sowie ihrer Inhalte, nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur Verarbeitung von Daten und, z.T. bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten

– Falls unsere Kunden die Zahlungsdienste Dritter (z.B. PayPal oder Sofortüberweisung) nutzen, gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzhinweise der jeweiligen Drittanbieter, welche innerhalb der jeweiligen Webseiten, bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar sind.

– Externe Schriftarten von Google, LLC., https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). Die Einbindung der Google Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf bei Google (in der Regel in den USA). Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

– Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Drittanbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, gestellt. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Videos der Plattform „YouTube“ des Dritt-Anbieters Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

– Innerhalb unseres Onlineangebotes sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram – Account eingeloggt sind können Sie durch Anklicken des Instagram – Buttons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram – Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten. Datenschutzerklärung: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

– Der Partner Service von A1click ist für die statistische Analyse von Kaufabschlüssen nach einer Vermittlung per Weiterleitung von a1click.at verantwortlich, einer Webseite betrieben von A1 für Partner. Das Hosting erfolgt in Frankfurt bei DigitalOcean (DSGVO-Konformität). Bei einer Weiterleitung von a1click.at auf diese Webseite wird ein Cookie angelegt (__Secure-a1click-620322b8-06f9-4b7e-bd2c-fa63fd6e2257 per https://partner.a1click.at, Ablauf nach 1095 Tagen), um den Kaufabschluss festzuhalten. Im Cookie befindet sich ein einzigartiger Wert, die sogenannte Click ID, um den Abschluss der Weiterleitung zuzuordnen. Es werden nur dann Daten seitens A1click gespeichert, wenn dieses Cookie durch eine vorherige Weiterleitung vorliegt. Wenn ein Kaufabschluss nach Vermittlung von A1click vorliegt, werden folgende Daten zum Zweck der Bearbeitung und Verrechnung des vermittelten Kaufabschlusses für die Dauer von 3 Jahren gespeichert:

Eine eindeutige ID, die diesem Bestellvorgang zugeordnet werden kann (zB: Bestellnummer)

Aktualisiert: 27.9.2022, 00:07

Was sind Cookies?

Cookies und ähnliche Technologien sind sehr kleine Textdokumente oder Codeteile, die oft einen eindeutigen Identifikationscode enthalten. Wenn Sie eine Website besuchen oder eine mobile Anwendung verwenden, bittet ein Computer Ihren Computer oder Ihr mobiles Gerät um die Erlaubnis, diese Datei auf Ihrem Computer oder mobilen Gerät zu speichern und Zugang zu Informationen zu erhalten. Informationen, die durch Cookies und ähnliche Technologien gesammelt werden, können das Datum und die Uhrzeit des Besuchs sowie die Art und Weise, wie Sie eine bestimmte Website oder mobile Anwendung nutzen, beinhalten.

Warum verwenden wir Cookies?

Cookies sorgen dafür, dass Sie während Ihres Besuchs in unserem Online-Shop eingeloggt bleiben, alle Artikel in Ihrem Warenkorb gespeichert bleiben, Sie sicher einkaufen können und die Website weiterhin reibungslos funktioniert. Die Cookies stellen auch sicher, dass wir sehen können, wie unsere Website genutzt wird und wie wir sie verbessern können. Darüber hinaus können je nach Ihren Präferenzen unsere eigenen Cookies verwendet werden, um Ihnen gezielte Werbung zu präsentieren, die Ihren persönlichen Interessen entspricht.

Welche Art von Cookies verwenden wir?

Notwendige Cookies

Diese Cookies sind notwendig, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Einige der folgenden Aktionen können mit diesen Cookies durchgeführt werden. - Speichern Sie Artikel in einem Warenkorb für Online-Käufe - Speichern Sie Ihre Cookie-Einstellungen für diese Website - Speichern von Spracheinstellungen - Melden Sie sich bei unserem Portal an. Wir müssen überprüfen, ob du eingeloggt bist.

Performance cookies

Diese Cookies werden verwendet, um statistische Informationen über die Nutzung unserer Website zu sammeln, auch Analyse-Cookies genannt. Wir verwenden diese Daten zur Leistungssteigerung und Webseitenoptimierung.

Funktionale Cookies

Diese Cookies ermöglichen mehr Funktionalität für unsere Website-Besucher. Diese Cookies können von unseren externen Dienstleistern oder unserer eigenen Website gesetzt werden. Die folgenden Funktionalitäten können aktiviert werden oder auch nicht, wenn Sie diese Kategorie akzeptieren. - Live-Chat-Dienste - Online-Videos ansehen - Social Media Sharing-Buttons - Melden Sie sich mit Social Media auf unserer Website an.

Werbung / Tracking Cookies

Diese Cookies werden von externen Werbepartnern gesetzt und dienen der Profilerstellung und Datenverfolgung über mehrere Websites hinweg. Wenn Sie diese Cookies akzeptieren, können wir unsere Werbung auf anderen Websites basierend auf Ihrem Benutzerprofil und Ihren Präferenzen anzeigen. Diese Cookies speichern auch Daten darüber, wie viele Besucher unsere Werbung gesehen oder angeklickt haben, um Werbekampagnen zu optimieren.

Nicht klassifiziert

Diese Cookies befinden sich noch im Klassifizierungsprozess. Sie werden in einer der folgenden Kategorien angezeigt: Notwendig, Leistung, Funktional oder Werbung.

Wie kann ich Cookies ausschalten oder entfernen?

Sie können sich für alle außer den notwendigen Cookies entscheiden. In den Einstellungen des Browsers können Sie die Einstellungen so ändern, dass Cookies blockiert werden. In den meisten Browsern finden Sie in der sogenannten "Hilfe-Funktion" eine Erklärung, wie Sie dies tun können. Wenn Sie die Cookies jedoch blockieren, ist es möglich, dass Sie nicht alle technischen Funktionen unserer Website nutzen können und dass dies negative Auswirkungen auf Ihr Nutzererlebnis haben kann.

Wir haben es Ihnen leicht gemacht, Ihre Einwilligungen zu verwalten.

Ihre Einwilligung ändernWiderruf Ihrer Einwilligung

Dies ist Ihre eindeutige ID:

6bd573ea-7fcf-4e85-d776-3045ede14bba

Wenn Sie Ihre Einwilligungsprüfung einsehen möchten, wenden Sie sich bitte an den Administrator der Webseite.

Ihre letzte Einwilligungsänderung wurde am registriert: 23.8.2023, 14:57

Die von uns auf unserer Webseite verwendeten Cookies sind

Aktualisiert: 1.5.2024, 03:45

Notwendig

NameZweckDomainnameAblaufAnbieterTyp__cf_bmDas __cf_bm-Cookie ist ein Cookie, das zur Unterstützung von Cloudflare Bot Management erforderlich ist und sich derzeit in der privaten Beta befindet. Als Teil unseres Bot-Management-Service hilft dieses Cookie bei der Verwaltung des eingehenden Datenverkehrs, der den mit Bots verbundenen Kriterien entspricht..vimeo.com30 MinutenWolkenflareCookie__cf_bmDas __cf_bm-Cookie ist ein Cookie, das zur Unterstützung von Cloudflare Bot Management erforderlich ist und sich derzeit in der privaten Beta befindet. Als Teil unseres Bot-Management-Service hilft dieses Cookie bei der Verwaltung des eingehenden Datenverkehrs, der den mit Bots verbundenen Kriterien entspricht..calendly.com30 MinutenWolkenflareCookie__cf_bmDas __cf_bm-Cookie ist ein Cookie, das zur Unterstützung von Cloudflare Bot Management erforderlich ist und sich derzeit in der privaten Beta befindet. Als Teil unseres Bot-Management-Service hilft dieses Cookie bei der Verwaltung des eingehenden Datenverkehrs, der den mit Bots verbundenen Kriterien entspricht..thg-api.insta-drive.com30 MinutenWolkenflareCookie__cf_bmDas __cf_bm-Cookie ist ein Cookie, das zur Unterstützung von Cloudflare Bot Management erforderlich ist und sich derzeit in der privaten Beta befindet. Als Teil unseres Bot-Management-Service hilft dieses Cookie bei der Verwaltung des eingehenden Datenverkehrs, der den mit Bots verbundenen Kriterien entspricht..vimeo.com30 MinutenWolkenflareCookie__cf_bmDas __cf_bm-Cookie ist ein Cookie, das zur Unterstützung von Cloudflare Bot Management erforderlich ist und sich derzeit in der privaten Beta befindet. Als Teil unseres Bot-Management-Service hilft dieses Cookie bei der Verwaltung des eingehenden Datenverkehrs, der den mit Bots verbundenen Kriterien entspricht..calendly.com30 MinutenWolkenflareCookie__cfruidCookies werden auf Websites mit Cloudfare gesetzt und beziehen sich auf Richtlinien zur Begrenzung der Rate. Cookies, die mit Websites verknüpft sind, die CloudFlare verwenden, um vertrauenswürdigen Webdatenverkehr zu identifizieren..calendly.comSessionCookie__cfruidCookies werden auf Websites mit Cloudfare gesetzt und beziehen sich auf Richtlinien zur Begrenzung der Rate. Cookies, die mit Websites verknüpft sind, die CloudFlare verwenden, um vertrauenswürdigen Webdatenverkehr zu identifizieren..calendly.comSessionCookie__Secure-a1click-620322b8-06f9-4b7e-bd2c-fa63fd6e2257Der Partner Service von A1click ist für die statistische Analyse von Kaufabschlüssen nach einer Vermittlung per Weiterleitung von a1click.at verantwortlich, einer Webseite betrieben von A1 für Partnerpartner.a1click.at3 JahreA1Cookie_cfuvidDieses Cookie ist Teil der von Cloudflare bereitgestellten Dienste – einschließlich Lastausgleich, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung der DNS-Verbindung für Website-Betreiber..vimeo.comSessionWolkenflareCookie_cfuvidDieses Cookie ist Teil der von Cloudflare bereitgestellten Dienste – einschließlich Lastausgleich, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung der DNS-Verbindung für Website-Betreiber..vimeo.comSessionWolkenflareCookiecf-bulk-consent-aee0ab8f-ea1d-49c4-9e6f-faf8d20a1861Dieses Cookie wird von CookieFirst gesetzt und ermöglicht die Synchronisierung der Cookie-Einstellungen über die mit einem Unternehmen verbundenen Domains hinweg.insta-drive.comAnhaltendCookie FirstLocal Storagecf_clearanceDieses Cookie gibt an, wie lange unsere Website für einen Besucher zugänglich ist, der eine vorherige Captcha- oder JavaScript-Herausforderung erfolgreich abgeschlossen hat..vimeo.comein JahrCookiecookiefirst-consentDieses Cookie speichert Ihre Cookie-Einstellungen für diese Website. Diese können Sie jederzeit ändern oder Ihre Einwilligung widerrufen.insta-drive.com, firmenwagen.insta-drive.com, thg.insta-drive.com, thg-portal.insta-drive.com, quiz.insta-drive.com, magazin.insta-drive.com, konfigurator.insta-drive.comein JahrCookie FirstCookiecookiefirst-consentDieses Cookie speichert Ihre Cookie-Einstellungen für diese Website. Diese können Sie jederzeit ändern oder Ihre Einwilligung widerrufen.insta-drive.com, firmenwagen.insta-drive.com, thg.insta-drive.com, thg-portal.insta-drive.com, quiz.insta-drive.com, magazin.insta-drive.com, konfigurator.insta-drive.comAnhaltendCookie FirstLocal Storagecookiefirst-idDieses Cookie enthält Ihre eindeutige ID, damit CookieFirst eindeutige Besucher auf dieser Website identifizieren kann.insta-drive.com, firmenwagen.insta-drive.com, thg.insta-drive.com, thg-portal.insta-drive.com, quiz.insta-drive.com, magazin.insta-drive.com, konfigurator.insta-drive.comAnhaltendCookie FirstLocal Storagei18n_redirectedDieses Cookie wird zum Speichern von übersetzungsbezogenen Informationen gesetztfirmenwagen.insta-drive.comein JahrCookiePHPSESSIDCookies, die von Anwendungen generiert werden, die auf der PHP-Sprache basieren. Dies ist eine Allzweckkennung, die zum Verwalten von Benutzersitzungsvariablen verwendet wird. Normalerweise handelt es sich um eine zufällig generierte Zahl, deren Verwendung für die Site spezifisch sein kann. Ein gutes Beispiel ist jedoch die Beibehaltung des Anmeldestatus eines Benutzers zwischen den Seiten.campaign.insta-drive.comSessionCookiePHPSESSIDCookies, die von Anwendungen generiert werden, die auf der PHP-Sprache basieren. Dies ist eine Allzweckkennung, die zum Verwalten von Benutzersitzungsvariablen verwendet wird. Normalerweise handelt es sich um eine zufällig generierte Zahl, deren Verwendung für die Site spezifisch sein kann. Ein gutes Beispiel ist jedoch die Beibehaltung des Anmeldestatus eines Benutzers zwischen den Seiten.campaign.insta-drive.comSessionCookiepll_languageSpeichert die gewählten Spracheinstellungen auf Websites mit Polylanginsta-drive.comein JahrPolylang (WP Syntex)Cookiepll_languageSpeichert die gewählten Spracheinstellungen auf Websites mit Polylangthg.insta-drive.comein JahrPolylang (WP Syntex)Cookietl_****_****_****Vom Thrive Leads-Plugin gesetztes Cookie. Es speichert einen Seitenbesuch im Formular.magazin.insta-drive.comein MonatCookietl_****_****_****Vom Thrive Leads-Plugin gesetztes Cookie. Es speichert einen Seitenbesuch im Formular.thg.insta-drive.comein MonatCookietl_****_****_****Vom Thrive Leads-Plugin gesetztes Cookie. Es speichert einen Seitenbesuch im Formular.magazin.insta-drive.comein MonatCookietve_leads_uniqueHilft uns, Newsletter-Anmeldeformulare auszublenden, wenn Sie sich bereits angemeldet habenmagazin.insta-drive.comein MonatCookietve_leads_uniqueHilft uns, Newsletter-Anmeldeformulare auszublenden, wenn Sie sich bereits angemeldet habenthg.insta-drive.comein MonatCookietve_leads_uniqueHilft uns, Newsletter-Anmeldeformulare auszublenden, wenn Sie sich bereits angemeldet habenmagazin.insta-drive.comein MonatCookie

Performance

NameZweckDomainnameAblaufAnbieterTyp_gaRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLC.Cookie_gaRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLC.Cookie_gaRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLC.Cookie_gaRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLC.Cookie_gaRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLC.Cookie_gaRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLC.Cookie_ga_********Dieses Cookie speichert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher und verfolgt, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datentransfer. in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLCCookie_ga_********Dieses Cookie speichert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher und verfolgt, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datentransfer. in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLCCookie_ga_********Dieses Cookie speichert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher und verfolgt, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datentransfer. in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLCCookie_ga_********Dieses Cookie speichert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher und verfolgt, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datentransfer. in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLCCookie_ga_********Dieses Cookie speichert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher und verfolgt, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datentransfer. in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLCCookie_ga_********Dieses Cookie speichert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher und verfolgt, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datentransfer. in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.com2 JahreGoogle LLCCookie_gat_gtag_UA_*****_**Von Google Analytics gesetztes Cookie. Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln..insta-drive.comeine MinuteGoogle LLCCookie_gat_UA-****Das Cookie gatUA ist eine Variation des Cookie gat von Google Analytics. Es wird verwendet, um die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Websites einzuschränken. Das Cookie wird vom Tracking-Code von Google Analytics gesetzt und enthält die eindeutige ID des Tracking-Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. Das gat_UA-Cookie wird normalerweise verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln, was bedeutet, dass es die Datenmenge begrenzt, die Google Analytics von der Website sammeln kann..insta-drive.comeine MinuteGoogle LLCCookie_gat_UA-****Das Cookie gatUA ist eine Variation des Cookie gat von Google Analytics. Es wird verwendet, um die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Websites einzuschränken. Das Cookie wird vom Tracking-Code von Google Analytics gesetzt und enthält die eindeutige ID des Tracking-Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. Das gat_UA-Cookie wird normalerweise verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln, was bedeutet, dass es die Datenmenge begrenzt, die Google Analytics von der Website sammeln kann..insta-drive.comeine MinuteGoogle LLCCookie_gat_UA-****Das Cookie gatUA ist eine Variation des Cookie gat von Google Analytics. Es wird verwendet, um die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Websites einzuschränken. Das Cookie wird vom Tracking-Code von Google Analytics gesetzt und enthält die eindeutige ID des Tracking-Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. Das gat_UA-Cookie wird normalerweise verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln, was bedeutet, dass es die Datenmenge begrenzt, die Google Analytics von der Website sammeln kann..insta-drive.comeine MinuteGoogle LLCCookie_gat_UA-****Das Cookie gatUA ist eine Variation des Cookie gat von Google Analytics. Es wird verwendet, um die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Websites einzuschränken. Das Cookie wird vom Tracking-Code von Google Analytics gesetzt und enthält die eindeutige ID des Tracking-Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. Das gat_UA-Cookie wird normalerweise verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln, was bedeutet, dass es die Datenmenge begrenzt, die Google Analytics von der Website sammeln kann..insta-drive.comeine MinuteGoogle LLCCookie_gat_UA-****Das Cookie gatUA ist eine Variation des Cookie gat von Google Analytics. Es wird verwendet, um die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Websites einzuschränken. Das Cookie wird vom Tracking-Code von Google Analytics gesetzt und enthält die eindeutige ID des Tracking-Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. Das gat_UA-Cookie wird normalerweise verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln, was bedeutet, dass es die Datenmenge begrenzt, die Google Analytics von der Website sammeln kann..insta-drive.comeine MinuteGoogle LLCCookie_gat_UA-****Das Cookie gatUA ist eine Variation des Cookie gat von Google Analytics. Es wird verwendet, um die Erfassung von Daten auf stark frequentierten Websites einzuschränken. Das Cookie wird vom Tracking-Code von Google Analytics gesetzt und enthält die eindeutige ID des Tracking-Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. Das gat_UA-Cookie wird normalerweise verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln, was bedeutet, dass es die Datenmenge begrenzt, die Google Analytics von der Website sammeln kann..insta-drive.comeine MinuteGoogle LLCCookie_gidRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.comein TagGoogle LLCCookie_gidRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.comein TagGoogle LLCCookie_gidRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.comein TagGoogle LLCCookie_gidRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.comein TagGoogle LLCCookie_gidRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.comein TagGoogle LLCCookie_gidRegistriert eine eindeutige ID für einen Website-Besucher, um zu verfolgen, wie der Besucher die Website nutzt. Die Daten werden für Statistiken verwendet. Datenübermittlung in Drittländer: USA. Google LLC. ist nach dem Data Privacy Framework zertifiziert, was bedeutet, dass Ihre Rechte als betroffene Person gewährleistet werden können..insta-drive.comein TagGoogle LLCCookieUserMatchHistoryDieses Cookie wird verwendet, um das Verhalten der Besucher auf der Website mithilfe von Matomo/Piwik aufzuzeichnen. Es wird verwendet, um Statistiken über die Nutzung der Website zu sammeln, z. B. den Zeitpunkt des letzten Besuchs der Website. Das Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und dient ausschließlich der Webseitenanalyse (verfällt nach 30 Minuten)..linkedin.comein MonatLinkedinCookie

Funktional

NameZweckDomainnameAblaufAnbieterTypli_gcDies ist ein Cookie von LinkedIn und wird zum Speichern der Zustimmung der Besucher zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke verwendet.linkedin.com6 MonateLinkedinCookieli_gcDies ist ein Cookie von LinkedIn und wird zum Speichern der Zustimmung der Besucher zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke verwendet.linkedin.com6 MonateLinkedinCookieli_gcDies ist ein Cookie von LinkedIn und wird zum Speichern der Zustimmung der Besucher zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke verwendet.linkedin.com6 MonateLinkedinCookieli_gcDies ist ein Cookie von LinkedIn und wird zum Speichern der Zustimmung der Besucher zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke verwendet.linkedin.com6 MonateLinkedinCookieli_gcDies ist ein Cookie von LinkedIn und wird zum Speichern der Zustimmung der Besucher zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke verwendet.linkedin.com6 MonateLinkedinCookieli_gcDies ist ein Cookie von LinkedIn und wird zum Speichern der Zustimmung der Besucher zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke verwendet.linkedin.com6 MonateLinkedinCookieprism_477132977Cookie von ActiveCampaign.insta-drive.com5 JahreCookieprism_477132977Cookie von ActiveCampaignprism.app-us1.com5 JahreCookieprism_477132977Cookie von ActiveCampaignprism.app-us1.com5 JahreCookieprism_477132977Cookie von ActiveCampaignprism.app-us1.com5 JahreCookieVISITOR_INFO1_LIVEDieses Cookie ermöglicht es YouTube, die Bandbreitennutzung zu überprüfen..youtube.com6 MonateYoutubeCookieVISITOR_INFO1_LIVEDieses Cookie ermöglicht es YouTube, die Bandbreitennutzung zu überprüfen..youtube.com6 MonateYoutubeCookievuidDies ist ein Cookie von Vimeo, das für den Videoplayer auf unserer Website verwendet wird..vimeo.com2 JahreVimeoCookieYSCRegistrieren Sie eindeutige IDs und führen Sie Statistiken darüber, welche Videos Benutzer auf YouTube angesehen haben..youtube.comSessionYoutubeCookieYSCRegistrieren Sie eindeutige IDs und führen Sie Statistiken darüber, welche Videos Benutzer auf YouTube angesehen haben..youtube.comSessionYoutubeCookie

Werbung

NameZweckDomainnameAblaufAnbieterTypDieser Cookie wird von Facebook gesetzt und kann zur Verfolgung von Conversions und zu Werbezwecken verwendet werden.firmenwagen.insta-drive.comSessionFacebook, Inc.Cookie_fbpDieser Cookie wird von Facebook zu Werbezwecken und für das Conversion-Tracking verwendet..insta-drive.com3 MonateMeta Inc.Cookie_fbpDieser Cookie wird von Facebook zu Werbezwecken und für das Conversion-Tracking verwendet..insta-drive.com3 MonateMeta Inc.Cookie_fbpDieser Cookie wird von Facebook zu Werbezwecken und für das Conversion-Tracking verwendet..insta-drive.com3 MonateMeta Inc.Cookie_fbpDieser Cookie wird von Facebook zu Werbezwecken und für das Conversion-Tracking verwendet..insta-drive.com3 MonateMeta Inc.Cookie_fbpDieser Cookie wird von Facebook zu Werbezwecken und für das Conversion-Tracking verwendet..insta-drive.com3 MonateMeta Inc.Cookie_fbpDieser Cookie wird von Facebook zu Werbezwecken und für das Conversion-Tracking verwendet..insta-drive.com3 MonateMeta Inc.Cookie_gcl_auDieses Cookie wird von Google Adsense für Experimente mit Website-übergreifender Werbung gesetzt..insta-drive.com15 JahreGoogle LLCCookie_gcl_auDieses Cookie wird von Google Adsense für Experimente mit Website-übergreifender Werbung gesetzt..insta-drive.com15 JahreGoogle LLCCookie_gcl_auDieses Cookie wird von Google Adsense für Experimente mit Website-übergreifender Werbung gesetzt..insta-drive.com15 JahreGoogle LLCCookie_gcl_auDieses Cookie wird von Google Adsense für Experimente mit Website-übergreifender Werbung gesetzt..insta-drive.com15 JahreGoogle LLCCookie_gcl_auDieses Cookie wird von Google Adsense für Experimente mit Website-übergreifender Werbung gesetzt..insta-drive.com15 JahreGoogle LLCCookie_gcl_auDieses Cookie wird von Google Adsense für Experimente mit Website-übergreifender Werbung gesetzt..insta-drive.com15 JahreGoogle LLCCookieAnalyticsSyncHistoryDieses Cookie wird zum Speichern von Informationen über den Zeitpunkt verwendet, zu dem eine Synchronisierung mit dem Cookie lms_analytics für Benutzer in den designierten Ländern stattgefunden hat.linkedin.comein MonatLinkedinCookiebcookieCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com120 JahreLinkedinCookiebcookieCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com120 JahreLinkedinCookiebcookieCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com120 JahreLinkedinCookiebcookieCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com120 JahreLinkedinCookiebcookieCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com120 JahreLinkedinCookiebcookieCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com120 JahreLinkedinCookiebscookieCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird.www.linkedin.comein JahrLinkedinCookiedicbo_idConversion-Tracking zur Aktivierung der Conversion-Attribution im Amplify-Dashboard über die enthaltene Klick-ID.konfigurator.insta-drive.com5 MinutenVerstärkenCookiedicbo_idConversion-Tracking zur Aktivierung der Conversion-Attribution im Amplify-Dashboard über die enthaltene Klick-ID.magazin.insta-drive.com5 MinutenVerstärkenCookiedicbo_idConversion-Tracking zur Aktivierung der Conversion-Attribution im Amplify-Dashboard über die enthaltene Klick-ID.firmenwagen.insta-drive.com5 MinutenVerstärkenCookiedicbo_idConversion-Tracking zur Aktivierung der Conversion-Attribution im Amplify-Dashboard über die enthaltene Klick-ID.quiz.insta-drive.com5 MinutenVerstärkenCookiedicbo_idConversion-Tracking zur Aktivierung der Conversion-Attribution im Amplify-Dashboard über die enthaltene Klick-ID.thg-portal.insta-drive.com5 MinutenVerstärkenCookiedicbo_idConversion-Tracking zur Aktivierung der Conversion-Attribution im Amplify-Dashboard über die enthaltene Klick-ID.magazin.insta-drive.com5 MinutenVerstärkenCookieeng_mtDieses Element verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Benutzer und den angezeigten Bannern.konfigurator.insta-drive.comAnhaltendLocal Storageeng_mtDieses Element verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Benutzer und den angezeigten Bannern.firmenwagen.insta-drive.comAnhaltendLocal Storageeng_mtDieses Element verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Benutzer und den angezeigten Bannern.quiz.insta-drive.comAnhaltendLocal Storageeng_mtDieses Element verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Benutzer und den angezeigten Bannern.thg-portal.insta-drive.comAnhaltendLocal Storageeng_mtDieses Element verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Benutzer und den angezeigten Bannern.thg.insta-drive.comAnhaltendLocal Storageeng_mtDieses Element verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Benutzer und den angezeigten Bannern.magazin.insta-drive.comAnhaltendLocal StorageIDECookie von Double Click (Google), mit dem wir unsere Werbekampagnen analysieren und optimieren können..doubleclick.netein JahrDoubleClick (Google)CookieIDECookie von Double Click (Google), mit dem wir unsere Werbekampagnen analysieren und optimieren können..doubleclick.netein JahrDoubleClick (Google)CookieIDECookie von Double Click (Google), mit dem wir unsere Werbekampagnen analysieren und optimieren können..doubleclick.netein JahrDoubleClick (Google)CookielastExternalReferrerDieses Element wird verwendet, um die Herkunft Ihres Besuchs zu ermitteln.konfigurator.insta-drive.comAnhaltendLocal StoragelastExternalReferrerDieses Element wird verwendet, um die Herkunft Ihres Besuchs zu ermitteln.firmenwagen.insta-drive.comAnhaltendLocal StoragelastExternalReferrerDieses Element wird verwendet, um die Herkunft Ihres Besuchs zu ermitteln.quiz.insta-drive.comAnhaltendLocal StoragelastExternalReferrerDieses Element wird verwendet, um die Herkunft Ihres Besuchs zu ermitteln.thg-portal.insta-drive.comAnhaltendLocal StoragelastExternalReferrerDieses Element wird verwendet, um die Herkunft Ihres Besuchs zu ermitteln.magazin.insta-drive.comAnhaltendLocal StoragelastExternalReferrerTimeDieses Element dient der Besucherauswertungkonfigurator.insta-drive.comAnhaltendLocal StoragelastExternalReferrerTimeDieses Element dient der Besucherauswertungfirmenwagen.insta-drive.comAnhaltendLocal StoragelastExternalReferrerTimeDieses Element dient der Besucherauswertungquiz.insta-drive.comAnhaltendLocal StoragelastExternalReferrerTimeDieses Element dient der Besucherauswertungthg-portal.insta-drive.comAnhaltendLocal StoragelastExternalReferrerTimeDieses Element dient der Besucherauswertungmagazin.insta-drive.comAnhaltendLocal Storageli_adsIdSammelt Daten zum Verhalten und zur Interaktion von Besuchern - Dies wird verwendet, um die Webseite zu optimieren und Werbung auf der Webseite relevanter zu machen.firmenwagen.insta-drive.comAnhaltendLinkedinLocal Storageli_adsIdSammelt Daten zum Verhalten und zur Interaktion von Besuchern - Dies wird verwendet, um die Webseite zu optimieren und Werbung auf der Webseite relevanter zu machen.quiz.insta-drive.comAnhaltendLinkedinLocal Storageli_adsIdSammelt Daten zum Verhalten und zur Interaktion von Besuchern - Dies wird verwendet, um die Webseite zu optimieren und Werbung auf der Webseite relevanter zu machen.thg-portal.insta-drive.comAnhaltendLinkedinLocal Storageli_adsIdSammelt Daten zum Verhalten und zur Interaktion von Besuchern - Dies wird verwendet, um die Webseite zu optimieren und Werbung auf der Webseite relevanter zu machen.magazin.insta-drive.comAnhaltendLinkedinLocal Storageli_sugrCookies von LinkedIn, die von Teilen-Schaltflächen und Werbetags verwendet werden..linkedin.com3 MonateLinkedinCookieli_sugrCookies von LinkedIn, die von Teilen-Schaltflächen und Werbetags verwendet werden..linkedin.com3 MonateLinkedinCookieli_sugrCookies von LinkedIn, die von Teilen-Schaltflächen und Werbetags verwendet werden..linkedin.com3 MonateLinkedinCookieli_sugrCookies von LinkedIn, die von Teilen-Schaltflächen und Werbetags verwendet werden..linkedin.com3 MonateLinkedinCookieli_sugrCookies von LinkedIn, die von Teilen-Schaltflächen und Werbetags verwendet werden..linkedin.com3 MonateLinkedinCookieli_sugrCookies von LinkedIn, die von Teilen-Schaltflächen und Werbetags verwendet werden..linkedin.com3 MonateLinkedinCookielidcCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com2 MonateLinkedinCookielidcCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com2 MonateLinkedinCookielidcCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com2 MonateLinkedinCookielidcCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com2 MonateLinkedinCookielidcCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com2 MonateLinkedinCookielidcCookie von LinkedIn, das von Share-Buttons und Werbe-Tags verwendet wird..linkedin.com2 MonateLinkedinCookieVISITOR_PRIVACY_METADATADieses Cookie wird verwendet, um die Datenschutzeinstellungen des Benutzers auf YouTube zu verfolgen und zu erweitern..youtube.com6 MonateYoutube (Google LLC)CookieVISITOR_PRIVACY_METADATADieses Cookie wird verwendet, um die Datenschutzeinstellungen des Benutzers auf YouTube zu verfolgen und zu erweitern..youtube.com6 MonateYoutube (Google LLC)Cookie

Nicht klassifiziert

NameZweckDomainnameAblaufAnbieterTyp__ph_opt_in_out_phc_rceI4aJ1rshKhGvLHTbco6R9onhYf5S8JDIhpbnHp9wDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.konfigurator.insta-drive.comAnhaltendLocal Storage__ph_opt_in_out_phc_rceI4aJ1rshKhGvLHTbco6R9onhYf5S8JDIhpbnHp9wDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.thg-portal.insta-drive.comAnhaltendLocal StoragecustomerDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.konfigurator.insta-drive.comAnhaltendLocal StorageglobalDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.konfigurator.insta-drive.comAnhaltendLocal Storageph_phc_rceI4aJ1rshKhGvLHTbco6R9onhYf5S8JDIhpbnHp9w_posthogDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.firmenwagen.insta-drive.comAnhaltendLocal Storageph_phc_rceI4aJ1rshKhGvLHTbco6R9onhYf5S8JDIhpbnHp9w_posthogDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.quiz.insta-drive.comAnhaltendLocal Storageph_phc_rceI4aJ1rshKhGvLHTbco6R9onhYf5S8JDIhpbnHp9w_posthogDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.magazin.insta-drive.comAnhaltendLocal Storageph_phc_rceI4aJ1rshKhGvLHTbco6R9onhYf5S8JDIhpbnHp9w_posthogDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen..insta-drive.comein JahrCookieph_phc_rceI4aJ1rshKhGvLHTbco6R9onhYf5S8JDIhpbnHp9w_posthogDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen..insta-drive.comein JahrCookieph_phc_rceI4aJ1rshKhGvLHTbco6R9onhYf5S8JDIhpbnHp9w_posthogDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen..insta-drive.comein JahrCookieph_phc_rceI4aJ1rshKhGvLHTbco6R9onhYf5S8JDIhpbnHp9w_posthogDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen..insta-drive.comein JahrCookieph_phc_rceI4aJ1rshKhGvLHTbco6R9onhYf5S8JDIhpbnHp9w_posthogDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen..insta-drive.comein JahrCookieph_phc_rceI4aJ1rshKhGvLHTbco6R9onhYf5S8JDIhpbnHp9w_posthogDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen..insta-drive.comein JahrCookiesemiloginDieses Cookie hat noch keine Beschreibung erhalten. Unser Team arbeitet daran, mehr Informationen zur Verfügung zu stellen.konfigurator.insta-drive.comAnhaltendLocal Storage

