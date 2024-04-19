THG E-Auto Förderung: Höhe, Anspruch und Anmeldung
Die THG-Prämie ermöglicht Haltern reiner Elektrofahrzeuge auch 2027 eine jährliche Auszahlung. Bei INSTADRIVE kannst du dein berechtigtes Elektrofahrzeug online anmelden und erhältst satte 400 Euro für deinen Elektro-Pkw. INSTADRIVE übernimmt anschließend die Abwicklung der THG-Quote bis zur Auszahlung.
THG E-Auto Förderung
Ist die THG-Prämie eine staatliche E-Auto-Förderung?
Die THG-Prämie ist keine klassische staatliche Kaufprämie. Sie entsteht durch den Handel mit Treibhausgasminderungen aus dem Stromverbrauch von Elektrofahrzeugen. Für Halter reiner Elektrofahrzeuge bedeutet das trotzdem eine zusätzliche jährliche Einnahme.
Neben klassischen Kauf-Förderungen bietet die THG-Quote Haltern reiner Elektrofahrzeuge eine weitere Möglichkeit, jährlich Geld mit ihrem Fahrzeug zu erhalten. Anders als eine einmalige Kaufprämie kann die THG-Prämie jedoch für jedes Quotenjahr erneut beantragt werden. Die THG-Prämie ist dabei gesetzlich verankert und gehört sie zu den interessantesten Möglichkeiten, wenn du nach einer E-Auto-Förderung 2027 suchst.
Mit der THG-Prämie bekommst du jährlich mehrere hundert Euro dafür, dass du bereits elektrisch und nachhaltig unterwegs bist. Dieses Fördergeld fürs E-Auto kannst du dir über den INSTADRIVE THG-Service besonders einfach sichern.
THG Anmeldung & nachhaltige Spendenprojekte
Die THG-Prämie ergänzt damit andere Fördermöglichkeiten für Elektroautos und kann die laufenden Kosten deines Fahrzeugs spürbar reduzieren. Je nach Strompreis, Fahrleistung und Höhe der THG-Prämie kann das jährliche Fördergeld für dein Elektroauto sogar einen erheblichen Teil deiner Ladekosten abdecken. Wer also nach einer Förderung für E-Autos sucht, sollte die THG-Prämie unbedingt mitnehmen.
Die Anmeldung für deine THG-Prämie ist in wenigen Minuten erledigt. Zuerst eröffnest du kostenlos ein Konto mit deiner E-Mail-Adresse. Anschließend registrierst du dein Elektrofahrzeug und lädst ein Foto deines Fahrzeugscheins hoch. Danach übernehmen wir die weitere Abwicklung für dich. Sobald das Umweltbundesamt deine Angaben bestätigt hat, wird deine THG-Prämie ausgezahlt. Auf Wunsch kannst du einen Teil der Prämie auch für ein gemeinnütziges Projekt spenden.
Mit unserer Green Giving Kampagne unterstützt du damit Umwelt- und Sozialprojekte. Insgesamt sind so bereits rund 400.000 Euro zusammengekommen. Die Spenden gehen unter anderem an die Tafel Deutschland, den WWF, die Deutsche Umwelthilfe, das Deutsche Rote Kreuz, Caritas sowie weitere gemeinnützige Organisationen.
THG lohnt sich wieder!
Jährlicher Geldregen für E-Autofahrer! Das schaffst du mit dem THG-Service von INSTADRIVE! Melde dein Elektroauto in einem einfachen Prozess bei uns an, wir kümmern uns um den Rest. Alle Informationen dazu gibt es im INSTADRIVE-THG Portal.
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Wie hoch ist die THG-Prämie 2027?
Welche THG-Prämie erhalten E-Autos, E-Transporter, E-Lkw und E-Busse?
|Fahrzeugklasse
|THG-Förderung Auszahlung 2027
|Elektro-Pkw, Klasse M1
|€ 400
|Elektro-Transporter, Klasse N1
|€ 480
|Elektro-Lkw, Klasse N2
|€ 3.296
|Elektro-Lkw, Klasse N3
|€ 5.344
|Elektro-Bus, Klasse M3
|€ 11.520
Können Betreiber von Ladestationen die THG-Quote nutzen?
Die THG-Prämie ist nicht nur als E-Auto-Förderung 2027 interessant, sondern bietet auch Betreibern öffentlich zugänglicher Ladepunkte zusätzliche Erlösmöglichkeiten. Entscheidend ist die tatsächlich an Elektrofahrzeuge abgegebene Strommenge. Voraussetzung sind unter anderem eine korrekte BNetzA-Meldung, vollständige EVSE-IDs sowie mess- und eichrechtskonforme Daten. Auch mehrere Standorte und Betreiber können gebündelt vermarktet werden. INSTADRIVE prüft Betreiberstatus, Ladepunkte und Strommengen, übernimmt die Einreichung beim Umweltbundesamt und begleitet die Vermarktung. Damit ergänzt die THG-Prämie klassische Förderprogramme für Elektroautos um eine attraktive, laufende Einnahmemöglichkeit für Ladeinfrastruktur.
Können Unternehmen ihre komplette E-Flotte anmelden?
Auch für Firmenflotten ist die THG-Prämie eine attraktive Form der E-Auto-Förderung 2027. Berechtigt sind reine Elektrofahrzeuge wie E-Pkw, E-Transporter, E-Lkw und E-Busse, sofern sie in Deutschland zugelassen sind. Entscheidend sind Fahrzeugklasse, Halter, Quotenjahr und ein eindeutiger Einreichungsstatus. INSTADRIVE bündelt Fahrzeugdaten und Zulassungsunterlagen, prüft offene Fälle und übernimmt die zentrale THG-Vermarktung. Auch mehrere Standorte, Gesellschaften, Leasingfahrzeuge sowie unterjährige Zu- und Abgänge lassen sich strukturiert abwickeln. Damit ergänzt die THG-Prämie klassische Förderprogramme für Elektroautos und schafft einen jährlichen zusätzlichen Erlös für elektrische Flotten. Ein persönlicher Ansprechpartner begleitet den Prozess und sorgt für eine klare Zuordnung der Auszahlungen.
Magazinbeiträge zur THG E-Auto Förderung
THG Förderung 2027 FAQ
Die wichtigsten Fragen rund um die THG E-Auto-Förderung 2027