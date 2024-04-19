Die THG-Prämie ist keine klassische staatliche Kaufprämie. Sie entsteht durch den Handel mit Treibhausgasminderungen aus dem Stromverbrauch von Elektrofahrzeugen. Für Halter reiner Elektrofahrzeuge bedeutet das trotzdem eine zusätzliche jährliche Einnahme.

Neben klassischen Kauf-Förderungen bietet die THG-Quote Haltern reiner Elektrofahrzeuge eine weitere Möglichkeit, jährlich Geld mit ihrem Fahrzeug zu erhalten. Anders als eine einmalige Kaufprämie kann die THG-Prämie jedoch für jedes Quotenjahr erneut beantragt werden. Die THG-Prämie ist dabei gesetzlich verankert und gehört sie zu den interessantesten Möglichkeiten, wenn du nach einer E-Auto-Förderung 2027 suchst.

Mit der THG-Prämie bekommst du jährlich mehrere hundert Euro dafür, dass du bereits elektrisch und nachhaltig unterwegs bist. Dieses Fördergeld fürs E-Auto kannst du dir über den INSTADRIVE THG-Service besonders einfach sichern.