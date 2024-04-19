Zurück zur Startseite
ATU Werkstätten in meiner Nähe für dein INSTADRIVE E-Auto-Abo

Bleib sicher auf der Straße! Mit den erstklassigen KFZ-Inspektionen der ATU Werkstätten bist Du das ganze Jahr über sorgenfrei unterwegs. Egal, für welche der fast 550 ATU Werkstätten in Deutschland Du Dich entscheidest: Du bist bei allen in den Händen von echten Profis, die sich mit Leidenschaft und Sachverstand um Dein Elektrofahrzeug kümmern.

Alles im All-Inclusive-Paket: Versicherung, Wartung, Service, Reifen etc. - und natürlich mit voller Garantie über die Laufzeit.

Top E-Autos

Fiat 500e Coupé

2020 - 2022

Reichweite (WLTP)

Ladedauer (DC)

321 km

35 min

ab € 79€ 159 mtl.

7 Gründe warum ATU die Wahl von INSTADRIVE ist

1

Dein Partner für Reifen- und Autoservice

Suchst Du eine zuverlässige Anlaufstelle für alle Fragen rund um Dein Elektroauto? Egal ob Radwechsel, Reparaturen oder die jährliche Überprüfung – ATU ist für Dich da. So bleibst Du mit Deinem INSTADRIVE Fahrzeug stets sicher und nachhaltig mobil.

2

One-Stop-Service für Deine Mobilität

Warum mehrere Werkstätten aufsuchen, wenn Du alles aus einer Hand bekommen kannst? ATU bietet Dir einen praktischen One-Stop-Service für Reifen- und Autoservice, damit Du Dich voll und ganz auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren kannst.

3

Dein Fahrzeug in besten Händen

Wenn Dein Elektroauto Probleme macht, willst Du es nur den Besten anvertrauen. Bei ATU erwarten Dich Experten mit langjähriger Erfahrung, umfassendem Know-how und einem unermüdlichen Anspruch an Qualität. Hier ist Dein Fahrzeug bestens aufgehoben.

4

Individuelle Lösungen für Dein Fahrzeug

Dein INSTADRIVE Fahrzeug ist so einzigartig wie Du. Deshalb bietet ATU flexible und maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf Deine Bedürfnisse abgestimmt sind – egal, was Dein Elektroauto benötigt.

5

Werkstattnetzwerk in Deiner Nähe

Dein Auto macht Probleme und Du brauchst schnell Hilfe? Kein Problem! Mit fast 550 Filialen deutschlandweit bietet Dir ATU ein flächendeckendes Werkstatt-Netzwerk, damit Du immer eine kurze Anfahrt hast und schnell wieder mobil bist.

6

Kostensicherheit für INSTADRIVE Kunden

Reparaturen können teuer werden, aber nicht mit uns. Dank einer Partnerschaft mit INSTADRIVE profitierst Du bei ATU von fairen und fest vereinbarten Konditionen. So bleibst Du vor unangenehmen Überraschungen geschützt und kannst Dich auf transparente Kosten verlassen.

7

Tradition trifft auf Innovation

Als deutsches Traditionsunternehmen im Reifen- und Autoservice vereint ATU jahrelange Erfahrung mit modernen Lösungen für E-Mobilität. So profitierst Du von bewährter Qualität und innovativen Services für Dein Elektrofahrzeug.

Alles im All-Inclusive-Leasing dabei. Auch volle Garantie.

Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé

2020 - 2022

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

321 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 79€ 159 mtl.

Zum Fahrzeug
#2
Fiat 500e Cabrio
Fiat 500e Cabrio

2020 - 2022

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

312 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 169€ 249 mtl.

Zum Fahrzeug
#3
Hyundai IONIQ 5 LR
Hyundai IONIQ 5 LR

2021 - 2022

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

485 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 349€ 429 mtl.

Zum Fahrzeug
#4
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2021 - 2022

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

481 km

Ladedauer (DC)

18 min

ab € 369€ 449 mtl.

Zum Fahrzeug
#5
Polestar 2 LR
Polestar 2 LR

2021 - 2022

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

540 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 339€ 419 mtl.

Zum Fahrzeug
#6
Polestar 2 LR AWD
Polestar 2 LR AWD

2021 - 2022

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

480 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 409€ 489 mtl.

Zum Fahrzeug
#7
Tesla Model 3 Performance
Tesla Model 3 Performance

2021 - 2022

Lieferzeit

Sofort verfügbar

Reichweite (WLTP)

567 km

Ladedauer (DC)

25 min

ab € 339€ 419 mtl.

Zum Fahrzeug
#8
Cupra Born 58
Cupra Born 58

2021 - 2022

Lieferzeit

ab 2 Monate

Reichweite (WLTP)

424 km

Ladedauer (DC)

35 min

ab € 239€ 319 mtl.

Zum Fahrzeug

Bei INSTADRIVE ist alles INKLUSIVE

Das nennen wir EASING

Versicherungs Icon

Vollkaskoversicherung

Rundum geschützt mit Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. Im Schadensfall sorgt INSTADRIVE für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung, sodass du dir keine Sorgen um mögliche Kosten oder den Papierkram machen musst.

Wartungs Icon

Wartung & Service

Service nach Herstellervorgabe und Hauptuntersuchungen ("TÜV") gewährleisten den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Wartung und Reparaturen keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich.

Garantie Icon

Garantie

Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.

Reifenpaket

Reifenpaket

Jedes Fahrzeug wird mit Sommer- und Winterrädern ausgeliefert. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um Lagerung, Wechsel und Reifenersatz. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.

Gebühren Icon

Gebühren & Boni

Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und/oder Vertragsgebühren. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Leasing noch attraktiver und nimmt dir die Sorge um bürokratische Hürden.

Verwaltung

24/7 Pannenhilfe

Mit der 24/7 Pannenhilfe bist du jederzeit abgesichert. Bei einer Panne oder einem technischen Problem steht dir unser Service rund um die Uhr zur Verfügung, sodass du schnell wieder mobil bist.

EASING

VS

Leasing

Ja
Kein Wertverlustrisiko
Ja
Ja
Technologische Aktualität
Ja
Ja
Vollkaskoversicherung
Nein
Ja
Wartung & Reparaturen inklusive
Nein
Ja
8-fach-Bereifung
Nein
Ja
Rohstoffrückgewinnung
Nein
Ja
Recycling der Fahrzeuge
Nein
Ja
Batterie-Wiederverwendung
Nein
ON OUR MISSION FOR NO EMISSION!

Entdecke alle Marken im privaten & gewerblichen All-Inclusive Leasing.

