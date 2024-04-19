Werkstatt-Service mit ATU
ATU Werkstätten in meiner Nähe für dein INSTADRIVE E-Auto-Abo
Bleib sicher auf der Straße! Mit den erstklassigen KFZ-Inspektionen der ATU Werkstätten bist Du das ganze Jahr über sorgenfrei unterwegs. Egal, für welche der fast 550 ATU Werkstätten in Deutschland Du Dich entscheidest: Du bist bei allen in den Händen von echten Profis, die sich mit Leidenschaft und Sachverstand um Dein Elektrofahrzeug kümmern.
Alles im All-Inclusive-Paket: Versicherung, Wartung, Service, Reifen etc. - und natürlich mit voller Garantie über die Laufzeit.
Top E-Autos
ab € 169 mtl.
Welches E-Auto passt zu mir?
Fiat 500e Coupé
2020 - 2022
Reichweite (WLTP)
Ladedauer (DC)
321 km
35 min
ab € 79€ 159 mtl.
7 Gründe warum ATU die Wahl von INSTADRIVE ist
1
Dein Partner für Reifen- und Autoservice
Suchst Du eine zuverlässige Anlaufstelle für alle Fragen rund um Dein Elektroauto? Egal ob Radwechsel, Reparaturen oder die jährliche Überprüfung – ATU ist für Dich da. So bleibst Du mit Deinem INSTADRIVE Fahrzeug stets sicher und nachhaltig mobil.
2
One-Stop-Service für Deine Mobilität
Warum mehrere Werkstätten aufsuchen, wenn Du alles aus einer Hand bekommen kannst? ATU bietet Dir einen praktischen One-Stop-Service für Reifen- und Autoservice, damit Du Dich voll und ganz auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren kannst.
3
Dein Fahrzeug in besten Händen
Wenn Dein Elektroauto Probleme macht, willst Du es nur den Besten anvertrauen. Bei ATU erwarten Dich Experten mit langjähriger Erfahrung, umfassendem Know-how und einem unermüdlichen Anspruch an Qualität. Hier ist Dein Fahrzeug bestens aufgehoben.
4
Individuelle Lösungen für Dein Fahrzeug
Dein INSTADRIVE Fahrzeug ist so einzigartig wie Du. Deshalb bietet ATU flexible und maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf Deine Bedürfnisse abgestimmt sind – egal, was Dein Elektroauto benötigt.
5
Werkstattnetzwerk in Deiner Nähe
Dein Auto macht Probleme und Du brauchst schnell Hilfe? Kein Problem! Mit fast 550 Filialen deutschlandweit bietet Dir ATU ein flächendeckendes Werkstatt-Netzwerk, damit Du immer eine kurze Anfahrt hast und schnell wieder mobil bist.
6
Kostensicherheit für INSTADRIVE Kunden
Reparaturen können teuer werden, aber nicht mit uns. Dank einer Partnerschaft mit INSTADRIVE profitierst Du bei ATU von fairen und fest vereinbarten Konditionen. So bleibst Du vor unangenehmen Überraschungen geschützt und kannst Dich auf transparente Kosten verlassen.
7
Tradition trifft auf Innovation
Als deutsches Traditionsunternehmen im Reifen- und Autoservice vereint ATU jahrelange Erfahrung mit modernen Lösungen für E-Mobilität. So profitierst Du von bewährter Qualität und innovativen Services für Dein Elektrofahrzeug.
Fiat 500e Coupé
2020 - 2022
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
321 km
Ladedauer (DC)
35 min
ab € 79€ 159 mtl.
Fiat 500e Cabrio
2020 - 2022
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
312 km
Ladedauer (DC)
35 min
ab € 169€ 249 mtl.
Hyundai IONIQ 5 LR
2021 - 2022
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
485 km
Ladedauer (DC)
18 min
ab € 349€ 429 mtl.
Hyundai IONIQ 5 LR AWD
2021 - 2022
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
481 km
Ladedauer (DC)
18 min
ab € 369€ 449 mtl.
Polestar 2 LR
2021 - 2022
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
540 km
Ladedauer (DC)
35 min
ab € 339€ 419 mtl.
Polestar 2 LR AWD
2021 - 2022
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
480 km
Ladedauer (DC)
35 min
ab € 409€ 489 mtl.
Tesla Model 3 Performance
2021 - 2022
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Reichweite (WLTP)
567 km
Ladedauer (DC)
25 min
ab € 339€ 419 mtl.
Cupra Born 58
2021 - 2022
Lieferzeit
ab 2 Monate
Reichweite (WLTP)
424 km
Ladedauer (DC)
35 min
ab € 239€ 319 mtl.
Bei INSTADRIVE ist alles INKLUSIVE
Das nennen wir EASING
Vollkaskoversicherung
Rundum geschützt mit Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. Im Schadensfall sorgt INSTADRIVE für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung, sodass du dir keine Sorgen um mögliche Kosten oder den Papierkram machen musst.
Wartung & Service
Service nach Herstellervorgabe und Hauptuntersuchungen ("TÜV") gewährleisten den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Wartung und Reparaturen keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich.
Garantie
Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.
Reifenpaket
Jedes Fahrzeug wird mit Sommer- und Winterrädern ausgeliefert. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um Lagerung, Wechsel und Reifenersatz. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.
Gebühren & Boni
Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und/oder Vertragsgebühren. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Leasing noch attraktiver und nimmt dir die Sorge um bürokratische Hürden.
24/7 Pannenhilfe
Mit der 24/7 Pannenhilfe bist du jederzeit abgesichert. Bei einer Panne oder einem technischen Problem steht dir unser Service rund um die Uhr zur Verfügung, sodass du schnell wieder mobil bist.
EASING
VS
Leasing
EASING
VS
Leasing
Ja
Kein Wertverlustrisiko
Ja
Ja
Technologische Aktualität
Ja
Ja
Vollkaskoversicherung
Nein
Ja
Wartung & Reparaturen inklusive
Nein
Ja
8-fach-Bereifung
Nein
Ja
Rohstoffrückgewinnung
Nein
Ja
Recycling der Fahrzeuge
Nein
Ja
Batterie-Wiederverwendung
Nein
