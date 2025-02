Am Ende deines Tesla Autoabos bei INSTADRIVE stehen dir verschiedene Optionen offen. Du kannst dein Abo ganz einfach verlängern und das Fahrzeug weiterhin nutzen. Solltest du dich entscheiden, das Fahrzeug nicht weiter zu abonnieren, nehmen wir es zurück und bieten es für ein neues Autoabo als „Jungwagen“ oder Gebrauchtwagen an. So bleibt das Fahrzeug in Nutzung, und du hast die Flexibilität, deine Entscheidung anzupassen.