Bei deinem Ford Leasing über INSTADRIVE gestaltet sich die Rückgabe deines Fahrzeugs ganz unkompliziert. Am Ende deiner Leasingzeit bringst du das Auto zu einem unserer Vertragspartner. Dort wird der Zustand deines Fahrzeugs – außen, innen und die Technik – überprüft sowie die Vollständigkeit des Zubehörs, wie zum Beispiel das serienmäßige Ladekabel, sichergestellt und alles in einem Protokoll festgehalten. Du musst dir jedoch keine Sorgen um normale Gebrauchsspuren wie leichte Oberflächenkratzer machen, da diese bei der Rückgabe nicht beanstandet werden. Wir verstehen, dass ein Auto genutzt wird, und da wir die Fahrzeuge anschließend oft weitervermieten, suchen wir nicht nach jedem kleinen Makel. So kannst du deinen Ford im Leasing fahren und später zurückgeben, ohne Stress wegen alltäglicher Nutzungsspuren.