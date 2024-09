Beim Leasen eines Smart über INSTADRIVE musst du dir über die Kosten der Versicherung keine Gedanken machen. In unseren e-Smart Leasing Angeboten ist nämlich bereits eine umfassende Versicherung inkludiert. Dies bedeutet, dass die üblichen Versicherungskosten von ab € 113 im Jahr für dich entfallen. In deinem Smart Leasing Paket sind sowohl die Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von € 100 Mio. pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden (max. € 15 Mio. je geschädigter Person) als auch eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von € 750 enthalten. Zusätzlich bieten wir eine KH-Plus-Versicherung für Pannenhilfe an.

Profitiere von unseren transparenten Smart Leasing Optionen, bei denen neben vielen weiteren Leistungen auch die Versicherung in den festen monatlichen Raten abgedeckt ist. So kannst Du Deinen Smart sorgenfrei im Alltag nutzen, ohne unerwartete Kosten fürchten zu müssen.