"Ja, im Volkswagen Auto Abo sind Wartungen und Reparaturen enthalten. Diese werden von unserem Servicepartner Euromaster durchgeführt. Dort werden nicht nur Wartungen und Inspektionen durchgeführt, sondern auch klassische Reparaturen an den mechanischen Fahrzeugkomponenten wie Bremsen und Fahrwerk. Du kannst eine Euromaster-Filiale in deiner Nähe über die Werkstattsuche finden. Sollte keine Filiale in deiner Nähe sein (mehr als 50 km entfernt), kontaktiere uns bitte, und wir werden gemeinsam eine passende Lösung für dich finden."