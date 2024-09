Ja, Reparaturen an Elektroautos sind im Durchschnitt etwa 30 Prozent teurer als bei Verbrennern. Dies liegt an den teureren Bauteilen und der spezialisierten Ausrüstung, die für die Reparatur benötigt wird. Allerdings gehen Elektroautos seltener kaputt und die Wartungskosten sind in der Regel niedriger, da weniger Verschleißteile vorhanden sind.

Vorteil INSTADRIVE EASING: Alles ist im Preis inkludiert. Mit INSTADRIVE EASING musst du dir keine Sorgen um Reparatur- oder Wartungskosten machen, da diese vollständig mit deiner Monatsrate abgedeckt sind.