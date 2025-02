Cupra bietet eine vielseitige Auswahl an Elektroautos, die unterschiedliche Anforderungen und Fahrstile bedienen. Modelle wie der Cupra Born und der Cupra Tavascan kombinieren sportliches Design mit innovativer Elektromobilität. Bei INSTADRIVE kannst du den Cupra Born 58 bereits ab 339 € pro Monat in der flexiblen Langzeitmiete fahren. Dank des All-inclusive-Pakets sind Versicherung, Wartung und Garantie bereits enthalten – so genießt du sorgenfreie Elektromobilität ohne versteckte Kosten.