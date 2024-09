Der Jeep Avenger wird in der Stellantis-Fabrik in Tychy, Polen, produziert. Dies ist ein wichtiger Schritt für Jeep, da es das erste vollständig elektrische Fahrzeug der Marke ist, das speziell für den europäischen Markt entwickelt und hergestellt wird. Die Produktion des Jeep Avenger begann Anfang 2023, nachdem das Modell zahlreiche Preise, einschließlich des Titels "European Car of the Year 2023", erhalten hatte.