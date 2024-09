Der Audi Q4 e-tron kostet in der Einstiegsvariante ca. € 55.000. Extras können den Preis allerdings schnell in die Höhe treiben.

INSTADRIVE bietet ein Leasingmodell für den Audi Q4 40 e-tron an, das zu einem unschlagbar günstigen Preis verfügbar ist. Besonders wenn du keine große Investition tätigen willst/kannst, bietet sich diese Finanzierungsmöglichkeit an. Hier gibt es eine feste monatliche Rate, die sich einfach kalkulieren lässt. Im All-Inclusive Paket inbegriffen sind neben dem Fahrzeug, das du benutzen kannst, wie dein eigenes, auch die Versicherung, die Garantie, die Wartung, und vieles mehr, was es zu einer umfassenden und sorgenfreien Mobilitätslösung macht.