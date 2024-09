Renault Scenic E-Tech Technische Daten

Technisch kommt der neue Renault Scenic E-Tech sehr fortschrittlich auf den Markt. So wird es zwei Akkugrößen geben mit wahlweise 60 oder 87kWh Kapazität. Damit sind Reichweiten von 430 bis 625km realisierbar, bevor der Scenic wieder an die Steckdose muss. Hier punktet der Renault mit einer sehr guten Ladeleistung von 22kW an der Wallbox. Am Schnelllader zieht das SUV je nach Version zwischen 130 und 150kW. Wer mit dem Scenic gerne ein wenig sportlicher fahren möchte kann dies ebenfalls machen - dank 220PS geht es in guten 7,9 Sekunden von 0 auf 100km/h und weiter bis auf 170km/h.