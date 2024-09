Der CUPRA Born 58 verfügt über eine Ladezeit, die je nach Ladestation und Ladeleistung variieren kann. In der Regel benötigt er jedoch an einer Schnellladestation ungefähr 30 Minuten, um eine Reichweite von etwa 100 km zu erlangen. Bei INSTADRIVE bieten wir attraktive Leasing-Angebote für den CUPRA Born 58 an, schon ab € 339 monatlich im All-inclusive-Paket. Dieses Paket beinhaltet nicht nur Vollkaskoversicherung, sondern auch Garantie und Wartung, um dir ein sorgenfreies Fahrerlebnis zu ermöglichen.