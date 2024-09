IONITY hat sich das Ziel gesetzt, vor allem die Schnellladeinfrastruktur in Europa zu verbessern. Dafür baut das Unternehmen große Ladeparks entlang der Transitrouten auf mit Ladepunkten, die mit bis zu 350kW Elektroautos oder auch Elektro-LKW versorgen können. Aktuell sind rund 600 Ladeparks in Betrieb mit knapp 3.400 Ladepunkten. Weitere rund 100 Ladeparks befinden sich außerdem aktuell in Bau. Was bei IONITY jedenfalls in manchen Ländern positiv auffällt ist die Preisentwicklung, denn während vor noch nicht allzu langer Zeit pauschal 0,79€/kWh zu bezahlen waren ist dieser Preis nun in manchen Ländern gesunken. In Deutschland bezahlst du nun 0,69€/kWh und mit dem IONITY Passport sogar nur 0,49€/kWh bei einer Grundgebühr von 5,99€ pro Monat. Der IONITY Pas zahlt sich somit bereits ab einem Ladevolumen von 31kWh pro Monat aus. Zu empfehlen ist der Tarif vor allem bei Vielfahrern, die oft in ganz Europa unterwegs sind und von superschneller Ladeinfrastruktur profitieren wollen. Mit Elektroautos wie dem Hyundai IONIQ 5 oder dem Porsche Taycan mit seinen 320kW Ladeleistung kommen Fahrer bei IONITY besonders gut auf ihre Kosten.