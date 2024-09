Die Ladezeit des Skoda Enyaq iV kann je nach verfügbarer Ladeinfrastruktur und Kapazität des Ladegeräts variieren. Bei Nutzung einer herkömmlichen Haushaltssteckdose kann es bis zu mehrere Stunden dauern, während eine Schnellladestation den Akku in deutlich kürzerer Zeit erheblich aufladen kann. An einer leistungsstarken Schnellladestation können Sie den Enyaq iV beispielsweise in etwa 30 bis 40 Minuten von 10% auf 80% aufladen.

Für Interessenten, die überlegen, einen Škoda Enyaq iV zu leasen, bietet INSTADRIVE attraktive Konditionen. Der Skoda ENYAQ iV ist dort ab einem Preis von € 533 monatlich im All-Inclusive Leasing erhältlich, das neben Vollkaskoversicherung und Wartung viele weitere Dienstleistungen umfasst, um ein sorgenfreies Fahrerlebnis zu gewährleisten.