BYD Seal Technische Daten

In puncto Technologie kann der BYD Seal definitiv mit anderen sportlichen Limousinen mit Elektroantrieb mithalten. Ausgestattet mit einem 82,5 kWh Akku bietet er eine beeindruckende WLTP-Reichweite von bis zu 570 km und eine Leistung von 313 PS. Das bedeutet, dass die Limousine in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen kann und erst bei 180 km/h ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht. Darüber hinaus beherrscht der Seal auch Vehicle-to-Grid, was ihn von einigen anderen Modellen abhebt und zusätzliche Funktionalität bietet.