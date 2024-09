Das All-Inclusive Leasing von INSTADRIVE bietet den Cupra Born gebraucht in schon ab € 339 pro Monat an. Dieser Preis umfasst alle Kosten für Wartung, Garantie und Versicherung und gilt ausschließlich für das Leasing des Cupra Born gebraucht. Du kannst den Cupra Born gebraucht in ganz Deutschland online bestellen, von Berlin bis München und von Hamburg bis Frankfurt. Gegen einen zusätzlichen Aufpreis besteht auch die Möglichkeit, das Fahrzeug direkt zu dir liefern zu lassen.