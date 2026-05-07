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Polestar Abo Leasing INSTADRIVE

Polestar Leasing & Abo Deutschland

Top Polestar E-Autos zu unschlagbaren Preisen

100% Garantie auf Fahrzeug & Akku

Rundum-sorglos-Abo inkl. Wartung & Reparaturen

Auto des Monats

Fiat 500e Coupé

Fiat 500e Coupé

ab € 159 /Monat

Zum Fahrzeug

Polestar Leasing Angebote

Polestar steht für minimalistisches Design, hohe Effizienz und kompromissloses elektrisches Fahren. Hier findest du alle Modelle im Überblick.

⚡ RESTPOSTEN: Sensationell günstige, ausgesuchte Einzelmodelle!

Sichere dir jetzt eines unserer letzten sofort verfügbaren E-Auto-Highlights – zum unschlagbar günstigen Preis! Diese Elektro-Kracher waren noch nie so günstig – und werden so schnell nicht wiederkommen. 🚗 Jetzt einsteigen, bevor sie weg sind! Die Stückzahlen sind begrenzt – was weg ist, ist weg!

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    Sofort verfügbare E-Autos

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    100% Garantie auf Fahrzeug & Akku

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    Bestpreisgarantie im All-inclusive-Abo

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    Bereits ab € 60 mtl., ständig wechselndes Angebot

Zu den Restposten
Letzte Chance-Angebote

Polestar Leasing & Abo Deutschland

Erlebe moderne Elektromobilität mit Polestar bei INSTADRIVE. Minimalistisches Design, starke Performance und eine durchdachte digitale Nutzererfahrung treffen auf maximale Alltagstauglichkeit. Im All-Inclusive-Abo fährst du sorgenfrei: fixe Monatsrate, keine Themen wie Versicherung, Wartung oder Reifen um die du dich kümmern müsstest.

Ob Polestar 2, Polestar 3 oder Polestar 4 – du bekommst ein Elektroauto, das perfekt zu deinem Alltag passt und mit aktueller Software sowie sehr guter Ladetechnologie überzeugt.

Du fährst schon einen Polestar oder ein anderes E-Auto? Dann hol dir unbedingt jetzt noch dein THG-Geldgeschenk ab! Und wenn du kaufen willst: Bei ecarso findest du geprüfte Elektroautos inklusive Garantie und kostenloser Lieferung direkt zu dir nach Hause.

Jetzt konfigurieren
Polestar 2 INSTADRIVE
Quelle: Polestar

FAQ Polestar Leasing

Marken im All-inclusive-Leasing

Ein Abo. Alles inklusive.

Versicherungs Icon

Ähnlich wie Vollkaskoversicherung - nur besser

Rundum geschützt quasi wie eine Vollkaskoversicherung mit persönlichem Management. Im Schadensfall sorgt INSTADRIVE für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung, sodass du dir keine Sorgen um Papierkram etc. machen musst.

Wartungs Icon

Wartung & Service

Service nach Herstellervorgabe und Hauptuntersuchungen ("TÜV") gewährleisten den technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Wartung und Reparaturen keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich, inkl. Verschleißteile.

Garantie Icon

Garantie

Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.

Saisonale_Bereifung

Bereifung

Unsere Fahrzeuge werden grundsätzlich mit saisonaler Bereifung ausgeliefert, also Ganzjahresreifen. Dadurch verlierst du keine Zeit durch den Reifenwechsel zweimal pro Jahr und kannst dich stets auf dein reinelektrisches Fahrerlebnis fokussieren. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.

Gebühren Icon

Gebühren & Boni

Keine zusätzlichen Kosten für Anmelde- und/oder Vertragsgebühren. Wir beantragen zudem alle verfügbaren Boni für dein Fahrzeug, zum Beispiel die THG-Quote. Das macht dein Elektroauto Leasing noch attraktiver und nimmt dir die Sorge um bürokratische Hürden.

Verwaltung

24/7 Pannenhilfe

Mit der 24/7 Pannenhilfe bist du jederzeit abgesichert. Bei einer Panne oder einem technischen Problem steht dir unser Service rund um die Uhr zur Verfügung, sodass du schnell wieder mobil bist.

Polestar im EASING oder Leasing?

Entscheide selbst. Die Antwort ist ziemlich einfach:

Auto-Abo

VS

Leasing

Ja
Kein Wertverlustrisiko
Ja
Ja
Technologische Aktualität
Ja
Ja
Vollkaskoversicherung
Nein
Ja
Wartung & Reparaturen inklusive
Nein
Ja
Saisonale Bereifung
Nein
Ja
Rohstoffrückgewinnung
Nein
Ja
Recycling der Fahrzeuge
Nein
Ja
Batterie-Wiederverwendung
Nein
Beratungstermin vereinbaren

Polestar Leasing Angebote

Polestar 2 3 4 INSTADRIVE
Quelle: Polestar

Bei INSTADRIVE gibt es regelmäßig attraktive Angebote für Polestar-Modelle, bei denen du von besonders günstigen Konditionen im All-inclusive-Abo profitieren kannst. Diese exklusiven Aktionen bieten dir die Möglichkeit, ein hochwertiges Elektroauto wie den Polestar 2 zu einem reduzierten Preis zu fahren. Die Auswahl ist derzeit noch auf den Polestar 2 beschränkt, da die Premium-E-Autos Polestar 3 und Polestar 4 noch in einem zu hohen Preissegment angesiedelt sind. Allerdings kannst du auch immer einen Blick auf unser spannendes Gebrauchtwagenangebot werfen, der Polestar 2 erwartet dich dort schon ab 329€ im Monat im All-inclusive-Abo.

Du bist schon glücklicher Polestar 2 Fahrer oder mit mit einem anderen E-Auto nachhaltig mobil? Dann hol dir unbedingt jetzt noch dein THG-Geldgeschenk ab! Und wenn du lieber kaufst als abonnierst: Bei ecarso findest du geprüfte Polestar-Modelle und andere E-Autos, alle mit voller Garantie und direkter kostenloser Lieferung zu dir nach Hause.

Jetzt konfigurieren

Polestar Elektroauto Reichweite

Der Polestar 2 bietet eine beeindruckende Reichweite von über 600 km, während der Polestar 3 sogar über 700 km erreicht. Der Polestar 4 schafft bis zu 620 km. Alle diese Polestar-Modelle sind Teil der INSTADRIVE All-Inclusive-Abo-Angebote, bei denen Kunden aus verschiedenen Polestar-Modellen wählen können. Diese Elektroautos bieten eine optimale Reichweite für verschiedene Bedürfnisse und garantieren eine flexible und nachhaltige Mobilität.

Tesla Model 3 LR AWD

Tesla Model 3 LR AWD

2021 - 2023

ab € 309 /Monat

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580 km
Hyundai IONIQ 5 LR AWD

Hyundai IONIQ 5 LR AWD

2021 - 2023

ab € 309 /Monat

Jetzt konfigurieren
481 km
Polestar 2 LR AWD

Polestar 2 LR AWD

2021 - 2023

ab € 329 /Monat

Jetzt konfigurieren
480 km

Polestar Leasing & Abo: Wie funktioniert´s?

So einfach ist das Polestar Leasing bei INSTADRIVE: In nur drei einfachen Schritten kannst du deinen Polestar direkt online bestellen. Unsere Kunden lieben die unkomplizierte Handhabung und die persönliche Beratung durch unser erfahrenes Team. Hast du spezielle Wünsche oder Fragen zu deinem Polestar Leasingvertrag? Unser Team ist nur eine E-Mail entfernt oder du vereinbarst direkt einen unverbindlichen Beratungstermin – wir bieten markenübergreifende Beratung, die genau auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist.

1

Polestar Leasing- & Abo-Option wählen

Polestar individuell konfigurieren oder E-Auto Quiz machen.

2

Online-Formular

Trage deine persönlichen Daten in das bereitgestellte Formular ein, lies und bestätige unsere AGBs.

3

Online bestellen

Mit dem SEPA-Lastschriftmandat und einem Scan deines Personalausweises ist das Fahrzeug auch schon bestellt.

Polestar 2 im All-Inclusive-Abo

Ist der Polestar 2 dein nächster treuer Wegbegleiter?

Polestar 2 Abo
Quelle: Polestar

Entdecke das All-Inclusive-Abo des Polestar 2 bei INSTADRIVE. Mit einer beeindruckenden Reichweite von mehr als 600 Kilometern pro Ladung (je nach Variante) und attraktiven monatlichen Raten ist der Polestar 2 der ideale Begleiter für jede Fahrt. Im Innenraum bietet der Fahrerplatz ein Ambiente wie in einer Kommandozentrale - Polestar findet die perfekte Balance zwischen Fahrspaß und auch Komfort – perfekt für den Alltag oder lange Strecken. Modernste Technologie, wie das intuitive Infotainmentsystem, welches auf Google basiert, und innovative Sicherheitsfeatures, machen jede Fahrt noch angenehmer. Erlebe die Zukunft der Elektromobilität und genieße die Freiheit, ohne Sorgen und mit voller Flexibilität unterwegs zu sein. Informiere dich über die Polestar 2 Preise und technischen Details – dein nächster Schritt in die Elektromobilität.

Polestar bei INSTADRIVEAlle Elektroautos entdecken

INSTADRIVER Magazin

Entdecke alle Blogbeiträge rund um die Marke Polestar: Polestar Elektroautos im Test, Neuigkeiten zu innovativen Technologien & hilfreiche Tipps für E-Auto-Fahrer.

Aktuelle Aktion

Entdecke alle Elektroautos in Aktion und profitiere von tollen Schnäppchen.

Fiat 500e Coupé

2021 - 2023

Reichweite (WLTP)

Ladedauer (Schnellladen)

321 km

35 min

ab € 159 /Monat

Zum FahrzeugAlle E-Autos in Aktion
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé
Fiat 500e Coupé

Polestar Mitarbeiter Leasing

Spare bis zu 40% auf deine Polestar Leasingkosten mit dem Polestar Mitarbeiter Leasing. Bei der Gehaltsumwandlung für Polestar Leasing wird ein Teil des Bruttogehalts direkt für das Leasing eines Polestar-Fahrzeugs verwendet, wodurch das zu versteuernde Einkommen sinkt und so Steuern und Sozialabgaben reduziert werden. So kannst du ein hochwertiges Elektroauto fahren und gleichzeitig von finanziellen Vorteilen profitieren.

Vorteile Mitarbeiter

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    Mehr Geld für dich: Durch das Umwandeln zahlst du auf einen Teil deines Gehalts keine Steuern. Erhältst also mehr Netto von deinem Brutto.

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    Dein neuer Flitzer: Ein E-Firmenwagen, den du auch privat nutzen kannst, ohne dich um Versicherung und Steuern kümmern zu müssen.

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    Optimale Nutzung deines Gehalts: Statt alles direkt in die Tasche zu stecken, investierst du klug in Sachwerte wie ein Elektroauto. Das ist nicht nur gut für deine Finanzen, sondern auch für deine Mobilität.

Private Beratung vereinbaren

Vorteile Unternehmer

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    Arbeitgeber des Jahres: Mit der Gehaltsumwandlung für einen E-Firmenwagen machst du dein Unternehmen attraktiv. Das hilft nicht nur, Leute ins Team zu holen, sondern auch, sie zu halten.

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    Geringere Abgaben: Weniger Sozialversicherungsbeiträge zahlen, weil ein Teil des Gehalts in Sachleistungen fließt.

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    Im Sinne der Umwelt: Ein Unternehmen, das auf E-Mobilität setzt, zeigt, dass es Zukunftsthemen ernst nimmt. Das kommt gut an, bei Kunden & Mitarbeitern.


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INSTADRIVER Polestar Videos

FAQ Polestar Leasing & Abo

Erfahre alles über Polestar Leasing Erfahrungen, Schäden, Versicherung, Polestar Leasing Optionen und Inklusivleistungen.

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Polestar Ladekabel Typ 2 kaufen

Unser Typ 2 Ladekabel ist die perfekte Wahl für alle Polestar-Modelle wie Polestar 2, Polestar 3 und Polestar 4. Es ermöglicht dir, dein Fahrzeug schnell und unkompliziert an jeder öffentlichen Ladestation oder zu Hause aufzuladen, damit du immer flexibel unterwegs bist.

Das günstigste und beste Ladekabel für E-Autos von Polestar

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    Expertenempfehlung: Getestet von der größten Elektroautoflotte Europas, bietet dieses Kabel zuverlässiges Laden für Polestar 2, Polestar 3 und Polestar 4.

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    Praktische Tragetasche: Die hochwertige Tasche sorgt für sichere Aufbewahrung und eignet sich auch ideal als Weekender oder Handgepäck.

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    Robust und langlebig: Gefertigt aus hochwertigen Materialien wie Silber, Kupfer und UV-beständigem TPU für maximale Haltbarkeit.

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    Universelle Kompatibilität: Passend für alle Polestar-Modelle mit Typ-2- oder CCS2-Anschluss, europaweit einsetzbar.

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    Optimale Länge: 5 Meter Kabel für flexibles Laden ohne Umparken.

zum Polestar Ladekabel Typ 2
INSTADRIVE Ladekabel für Elektroautos Typ 2 - 3-phasig - 11kW und 22kW

Weiterführende Links

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