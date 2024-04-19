THG E-Auto Prämie: Höhe, Anspruch und Anmeldung
Die THG E-Auto Prämie ermöglicht Haltern reiner Elektrofahrzeuge auch 2027 eine jährliche Auszahlung. Bei INSTADRIVE kannst du dein berechtigtes Elektrofahrzeug online anmelden und erhältst satte 400 Euro für deinen Elektro-Pkw. INSTADRIVE übernimmt anschließend die Abwicklung der THG-Quote bis zur Auszahlung.
THG E-Auto Prämie
Wer nach einer E-Auto-Prämie sucht, denkt häufig zuerst an staatliche Kauf-Förderungen. Doch auch die THG-Quote bietet Haltern reiner Elektroautos die Möglichkeit, jährlich mehrere hundert Euro zusätzlich zu erhalten. Grundlage dafür ist der gesetzlich geregelte Handel mit Treibhausgasminderungen, die dem Stromverbrauch von Elektrofahrzeugen zugerechnet werden.
Der besondere Vorteil: Während Kauf-Förderungen üblicherweise nur einmalig gewährt werden, kannst du die THG-Prämie jedes Jahr aufs Neue beantragen. Wer bereits von der E-Auto-Prämie 2026 profitiert hat, kann sich somit auch 2027 wieder eine Auszahlung sichern.
Du möchtest deine E-Auto-Prämie beantragen? Mit dem INSTADRIVE THG-Service funktioniert das besonders einfach und unkompliziert. So sicherst du dir Jahr für Jahr zusätzliches Geld für dein Elektroauto.
THG E-Auto Prämie & moderne Spendenprojekte
Die THG-Prämie hilft dir dabei, die laufenden Kosten deines Elektroautos zu senken. Abhängig von deinem Strompreis und deiner jährlichen Fahrleistung kann die THG E-Auto-Prämie sogar einen erheblichen Teil deiner Ladekosten decken.
Du möchtest deine THG E-Auto-Prämie beantragen? Die Anmeldung beim INSTADRIVE THG-Service dauert nur eine Minute. Erstelle kostenlos ein Konto mit deiner E-Mail-Adresse und lade ein Foto deines Fahrzeugscheins hoch. Um die gesamte weitere Abwicklung kümmern wir uns. Nach der Bestätigung durch das Umweltbundesamt erfolgt die Auszahlung deiner THG-Prämie. Alternativ kannst du einen Teil des Betrags für einen guten Zweck spenden.
Mit unserer Green Giving Kampagne kannst du deine THG-Prämie gleichzeitig für Umwelt- und Sozialprojekte einsetzen. Auf diese Weise sind bereits rund 400.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Unterstützt werden unter anderem die Tafel Deutschland, der WWF, die Deutsche Umwelthilfe, das Deutsche Rote Kreuz, Caritas und weitere gemeinnützige Organisationen.
THG lohnt sich wieder!
Jährlicher Geldregen für E-Autofahrer! Das schaffst du mit dem THG-Service von INSTADRIVE! Melde dein Elektroauto in einem einfachen Prozess bei uns an, wir kümmern uns um den Rest. Alle Informationen dazu gibt es im INSTADRIVE-THG Portal.
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Wie hoch ist die THG E-Auto Prämie 2027?
Welche THG-Prämie erhalten E-Autos, E-Transporter, E-Lkw und E-Busse?
|Fahrzeugklasse
|THG E-Auto Prämie Auszahlung 2027
|Elektro-Pkw, Klasse M1
|€ 400
|Elektro-Transporter, Klasse N1
|€ 480
|Elektro-Lkw, Klasse N2
|€ 3.296
|Elektro-Lkw, Klasse N3
|€ 5.344
|Elektro-Bus, Klasse M3
|€ 11.520
Können Betreiber von Ladestationen die THG E-Auto Prämie nutzen?
Die THG-Prämie ist nicht nur für Halter reiner Elektroautos interessant. Auch Betreiber öffentlich zugänglicher Ladesäulen können von der THG E-Auto Prämie profitieren und sich zusätzliche jährliche Einnahmen sichern. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach der tatsächlich an Elektrofahrzeuge abgegebenen Strommenge. Voraussetzung dafür sind unter anderem eine ordnungsgemäße Meldung bei der Bundesnetzagentur (BNetzA), vollständige EVSE-IDs sowie mess- und eichrechtskonforme Verbrauchsdaten. Mit dem INSTADRIVE THG-Service profitierst du von einer unkomplizierten Abwicklung: Wir prüfen Betreiberstatus, Ladeinfrastruktur und Strommengen und übernehmen die Einreichung beim Umweltbundesamt. So bietet die THG-Prämie neben der klassischen E-Auto-Prämie eine weitere attraktive Möglichkeit, mit Elektromobilität Geld zu verdienen.
Können Unternehmen ihre komplette E-Flotte anmelden?
Auch für Unternehmen und Fuhrparkbetreiber bietet die THG E-Auto Prämie eine attraktive Möglichkeit, mit einer elektrischen Fahrzeugflotte jährlich zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Berechtigt sind in Deutschland zugelassene reine Elektrofahrzeuge, darunter E-Pkw, E-Transporter, E-Lkw und E-Busse. Die Höhe der E-Auto-Prämie hängt unter anderem von der jeweiligen Fahrzeugklasse ab. Für die erfolgreiche Einreichung müssen zudem Fahrzeughalter, Quotenjahr und der bisherige Anmeldestatus eindeutig geklärt sein.
Mit dem INSTADRIVE THG-Service können Unternehmen die E-Auto-Prämie für ihre gesamte Flotte zentral beantragen und verwalten lassen. Wir bündeln Fahrzeugdaten und Zulassungsunterlagen und übernehmen die THG-Vermarktung. Ein persönlicher Ansprechpartner begleitet den gesamten Prozess und sorgt für eine transparente Zuordnung der Auszahlungen. So ergänzt die THG-Prämie bestehende Förderprogramme für Elektroautos und schafft eine zusätzliche, jährlich wiederkehrende Erlösmöglichkeit für elektrische Firmenflotten.
Magazinbeiträge zur THG E-Auto Prämie
THG E-Auto Prämie 2027 FAQ
Wissenswertes zur THG E-Auto-Prämie 2027 im Überblick