Wer nach einer E-Auto-Prämie sucht, denkt häufig zuerst an staatliche Kauf-Förderungen. Doch auch die THG-Quote bietet Haltern reiner Elektroautos die Möglichkeit, jährlich mehrere hundert Euro zusätzlich zu erhalten. Grundlage dafür ist der gesetzlich geregelte Handel mit Treibhausgasminderungen, die dem Stromverbrauch von Elektrofahrzeugen zugerechnet werden.

Der besondere Vorteil: Während Kauf-Förderungen üblicherweise nur einmalig gewährt werden, kannst du die THG-Prämie jedes Jahr aufs Neue beantragen. Wer bereits von der E-Auto-Prämie 2026 profitiert hat, kann sich somit auch 2027 wieder eine Auszahlung sichern.

Du möchtest deine E-Auto-Prämie beantragen? Mit dem INSTADRIVE THG-Service funktioniert das besonders einfach und unkompliziert. So sicherst du dir Jahr für Jahr zusätzliches Geld für dein Elektroauto.