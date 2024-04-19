Anti-Spam-Richtlinie | Anti-Spam Policy

Anti-Spam-Richtlinie der INSTADRIVE GmbH

Die INSTADRIVE GmbH versendet keine unerwünschten Werbe-E-Mails und duldet sie auch nicht.

Wem wir Werbe-E-Mails senden

Wir senden Werbe-E-Mails ausschliesslich an Personen, die vorher eingewilligt haben, oder an bestehende Kunden – im Einklang mit den geltenden Gesetzen, insbesondere dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und Art. 3 Abs. 1 lit. o des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Bestehende Kunden informieren wir nur über eigene, ähnliche Produkte und Dienstleistungen und nur, solange sie dem nicht widersprochen haben.

Jede Werbe-E-Mail ist als solche erkennbar und nennt INSTADRIVE eindeutig als Absender.

Keine gekauften Listen, kein Spam durch Dritte

Wir kaufen, mieten oder teilen keine E-Mail-Listen. Partnern, Affiliates und sonstigen Dritten ist es nicht gestattet, unsere Websites oder Domains (darunter instadrive.com, insta-drive.com und instadrive.live) über unerwünschte E-Mails zu bewerben.

Abmeldung

Jede Werbe-E-Mail enthält einen funktionierenden Abmeldelink, und Abmeldungen werden sofort umgesetzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit kostenlos widerrufen. Adressen, die dauerhaft unzustellbar sind, entfernen wir aus unseren Verteilern.

Spam melden

Wenn Sie eine unerwünschte E-Mail erhalten haben, die unsere Domains erwähnt oder scheinbar von uns stammt, melden Sie sie bitte an communications@instadrive.com. Leiten Sie die Nachricht nach Möglichkeit mit vollständigen E-Mail-Headern weiter, damit wir ihren Ursprung nachvollziehen können.

Wie wir Personendaten bearbeiten, lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Stand: November 2026

Anti-Spam Policy of INSTADRIVE GmbH

INSTADRIVE GmbH does not send or tolerate unsolicited commercial email.

Who we send marketing emails to

We send marketing emails only to people who have given us their consent or who are existing customers, in accordance with applicable law, including the Swiss Federal Act on Data Protection (FADP) and Article 3(1)(o) of the Swiss Federal Act against Unfair Competition (UCA). Existing customers only hear from us about our own similar products and services, and only as long as they have not objected.

Every marketing email is clearly identifiable as such and clearly names INSTADRIVE as the sender.

No purchased lists, no spam by third parties

We do not buy, rent or share email lists. We do not allow partners, affiliates or other third parties to advertise our websites or domains (including instadrive.com, insta-drive.com and instadrive.live) through unsolicited email.

Unsubscribing

Every marketing email includes a working unsubscribe link, and unsubscribe requests are processed immediately. You can withdraw your consent at any time, free of charge. Addresses that bounce permanently are removed from our lists.

Reporting spam

If you have received unsolicited email that mentions our domains or appears to come from us, please report it to communications@instadrive.com. If possible, forward the message with its full email headers so we can trace where it came from.

For details on how we process personal data, see our privacy policy (in German).

Last updated: November 2026