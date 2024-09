Während bei den konventionellen Verbrennungsmotoren nach über einem Jahrhundert der kontinuierlichen Weiterentwicklung das Ende der „technologischen Fahnenstange“ annähernd erreicht ist, befindet sich die Elektromobilität vergleichsweise noch in der Anfangsphase, wobei nicht vorhersagbare Technologiesprünge stets ein hohes Restwertrisiko mit sich bringen. Mit EASING hast du die Möglichkeit risikofrei in die Elektromobilität einzusteigen. Dabei nutzt du das Fahrzeug als wär es deins, ohne dir Gedanken über den späteren Wiederverkauf machen zu müssen. Gleichzeitig kümmern wir uns auch um alle Themen (Versicherung, Wartung usw.), die mit dem Besitz eines Fahrzeugs einhergehen. Da wir diese Inklusivleistungen zu Flottenkonditionen beziehen, können wir dir diesen Preisvorteil in Form von attraktiven Monatsraten weitergeben.