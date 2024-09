Mit einer Ladeleistung von 11 kW an Wechselstrom kannst du deinen Fiat 500 Elektro in weniger als 3 Stunden zu 80 % aufladen und erhältst dabei bis zu 83 km Reichweite in nur 1 Stunde. Wenn es noch schneller gehen soll, ermöglicht dir das Schnelladen mit Gleichstrom mit einer Leistung von 85 kW in nur 5 Minuten 50 km nachzuladen und in nur 35 Minuten 80 % der Batteriekapazität zu erreichen. So bist du schnell wieder unterwegs.