Die Lieferzeiten für eine Hyundai Langzeitmiete können je nach gewähltem Modell und dessen Verfügbarkeit unterschiedlich sein. Bei neuen Hyundai-Fahrzeugen musst du in der Schweiz in der Regel mit einer Lieferzeit von etwa einer bis zwei Wochen rechnen, zuzüglich einer Bearbeitungszeit von etwa zwei Wochen. Gebrauchtwagen von Hyundai sind sofort verfügbar, allerdings sollte auch hier mit einer zusätzlichen Bearbeitungszeit von rund zwei Wochen gerechnet werden. Es lohnt sich, regelmäßig nach aktuellen Hyundai Langzeitmiete-Angeboten oder speziellen Aktionen Ausschau zu halten, da Fahrzeuge in solchen Aktionen oft schneller verfügbar sind.