Die Ladezeit des Hyundai Kona Elektro variiert je nach Ladekapazität und Art der Ladevorrichtung. An einer Schnellladestation (DC) kann der Hyundai Kona Elektro in etwa 45 Minuten von 10% auf 80% aufgeladen werden. Mit einem Standard-Haushaltsanschluss (AC) kann das Fahrzeug über Nacht vollständig aufgeladen werden, was etwa 9 bis 10 Stunden dauert.