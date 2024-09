Beim Leasing eines Mercedes bei INSTADRIVE sind die Kosten für Reifen in der monatlichen Leasingrate bereits enthalten. Das bedeutet, dass du dir keine Gedanken über den Kauf oder die Wartung von Reifen machen musst. Zusätzlich bietet INSTADRIVE auch das Reifenpaket Plus an, das die Lagerung und den Wechsel der Reifen beinhaltet. Das Leasing bietet dir somit eine sorgenfreie Nutzung deines Mercedes, da wichtige Aspekte wie Wartung, Versicherung und andere Services ebenfalls im Leasingvertrag enthalten sind. So kannst du einfach einsteigen und losfahren, ohne dich um zusätzliche Kosten kümmern zu müssen.