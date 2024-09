Wenn du dich für ein Tesla Leasing interessierst, variieren die Lieferzeiten je nach Modell und Verfügbarkeit. Bei einem Tesla Neuwagen im Operating Leasing solltest du in der Schweiz mit einer durchschnittlichen Lieferzeit von 4-8 Wochen rechnen, plus etwa 2 Wochen Bearbeitungszeit. Gebrauchte Tesla Fahrzeuge sind sofort verfügbar, wobei auch hier mit zusätzlichen 2 Wochen für die Bearbeitung zu rechnen ist. Halte Ausschau nach Tesla Leasing Angeboten oder speziellen Tesla Leasing Aktionen, da Fahrzeuge in solchen Aktionen oft schneller verfügbar sind.