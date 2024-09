smart #5 Technische Daten

Der smart #5 beeindruckt mit seinem 100 kWh Akku, der dank einer Laderate von 4C in nur 15 Minuten von 10 auf 80 % aufgeladen werden kann – das ist eine Ladeleistung von bis zu 400 kW. Die Reichweite wird voraussichtlich etwa 550 km nach WLTP betragen. Leistungstechnisch bietet der smart #5 in Europa eine beeindruckende Bandbreite: von mindestens 340 PS bis maximal 645 PS. Zudem kannst du zwischen Heck- und Allradantrieb wählen, um deine Fahrbedürfnisse perfekt zu erfüllen. Der smart #5 setzt neue Maßstäbe in der Elektromobilität!