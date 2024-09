Mode-2-Ladekabel sind für das Laden an herkömmlichen Haushaltssteckdosen gedacht und verfügen oft über eine In-Kabel-Kontrollbox, die den Ladevorgang steuert. Diese Art von Kabel ist praktisch für den Einsatz zu Hause oder an Orten ohne spezielle Ladeinfrastruktur. Mode-3-Ladekabel hingegen sind für das Laden an speziellen Ladestationen, Wallboxen oder öffentlichen Ladesäulen konzipiert. Sie sind die bevorzugte Wahl für schnelleres und sichereres Laden und sollten immer im Fahrzeug mitgeführt werden​. Genau um ein solches Ladekabel handelt es sich hier.