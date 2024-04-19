Zurück zur Startseite
tesla mode emploi

Sehr gut! Es freut uns, dass dein Elektroauto weiterhin schadenfrei ist!

Sollte zukünftig ein Schaden auftreten, teile es uns bitte so schnell wie möglich mit, damit es über die Versicherung abgewickelt werden kann und du weiterhin sorgenfrei unterwegs bist!

Versicherungs Icon

Ähnlich wie Vollkaskoversicherung - nur besser

Rundum geschützt quasi wie eine Vollkaskoversicherung mit persönlichem Management. Im Schadensfall sorgt INSTADRIVE für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung, sodass du dir keine Sorgen um Papierkram etc. machen musst.

Wartungs Icon

Wartung & Service

Service nach Herstellervorgabe und Motorfahrzeugkontrollen (MFK) gewährleisten einen technisch einwandfreien Zustand deines Fahrzeugs. Du musst dir um Wartung und Reparaturen keine Gedanken machen – wir übernehmen alles für dich, inkl. Verschleißteile.

Garantie Icon

Garantie

Dein Fahrzeug hat während der gesamten Vertragslaufzeit volle Garantie, auch wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist. Das gibt dir maximale Sicherheit und Planbarkeit, sodass du dir keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten machen musst.

Saisonale_Bereifung

Bereifung

Unsere Fahrzeuge werden grundsätzlich mit saisonaler Bereifung ausgeliefert, also Ganzjahresreifen. Dadurch verlierst du keine Zeit durch den Reifenwechsel zweimal pro Jahr und kannst dich stets auf dein reinelektrisches Fahrerlebnis fokussieren. So bist du zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs und musst dich nicht um Reifenwechsel oder Lagerung kümmern.

Gebühren Icon

Gebühren & Förderungen

Es fallen keine zusätzlichen Kosten an. Anmelde- und Vertragsgebühren sind inkludiert. Für jedes Fahrzeug beantragen wir E-Mobilitätsförderungen sowie staatliche Boni.

jahresvignette INSTADRIVE elektroauto abo

Digitale Autobahnvignette

Wir beantragen für alle Fahrzeuge jedes Jahr automatisch eine digitale Vignette für die Autobahn.

#OnOurMissionForNoEmission
0800 56 42 59(10:00 -17:00)
sales@insta-drive.com
YoutubeLinkedInInstagramTikTokFacebook

Jetzt für den Newsletter anmelden:

Copyright © 2025 INSTADRIVE GmbH oder Tochtergesellschaften – Alle Rechte vorbehalten Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Verwendung Ihrer Daten für eigene werbliche Zwecke für ähnliche Waren und Dienstleistungen ist nicht ausgeschlossen. Sie können dieser Verwendung jederzeit widerrufen, ohne dass für den Widerspruch andere als Übermittlungsgebühren nach den Basistarifen entstehen. Alle Preise inkl. MwSt. und CHF 50 Neukundenbonus.