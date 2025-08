Composée de la taxe régionale qui dépend de la puissance du véhicule, de son poids et de la taxe sur les émissions de CO2, le malus écologique est directement intégré dans le prix de la carte grise. Il concerne tous les véhicules émettant plus de 118 g/km alors que les véhicules électriques en sont exonérés. Ainsi, le prix de la carte grise d’une voiture électrique est toujours de 13,76 € et ce, quel que soit sa puissance.