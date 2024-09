FAQ Voitures électriques en leasing

Globalement, une batterie n’aime pas les extrêmes : ni trop froid ni trop chaud, ni tout à fait pleine ni tout à fait vide, et il vaut mieux la charger lentement.

Vous n’avez que peu d’influence sur la température (par exemple en vous garant dans un garage plutôt qu’à l’extérieur ou en évitant de rouler “à fond”) – mais le Boitier d’État de Charge de la Batterie (BECB) s’en charge déjà. Ce dernier veille, en collaboration avec le refroidissement et le chauffage de la batterie, à ce que les cellules de la batterie soient maintenues à la température optimale. Aussi bien pendant la charge que pendant la décharge (conduite). Il est toutefois important de noter qu’il est préférable de charger un véhicule immédiatement après avoir roulé, car la batterie est alors encore à température de fonctionnement. La charge d’une batterie refroidie prend plus de temps, car celle-ci doit d’abord être réchauffée par le BECB et le chauffage de la batterie avant de pouvoir absorber des courants de charge plus élevés.

En revanche, vous contrôlez la recharge : c’est vous qui décidez du moment et de la manière de charger, et donc de la durée de vie de la batterie. Une charge lente est préférable. Le terme “lent” désigne ici la charge sur Wallbox ou borne de recharge (mobile) – qui sont suffisamment rapides pour charger complètement une batterie vide en quelques heures (par exemple pendant la nuit). En règle générale, vous ne “conduisez” pas une batterie pleine quotidiennement, c’est pourquoi il n’est pas nécessaire (ni recommandé) de charger la batterie à 100% en permanence. Les fabricants recommandent de ne charger “que” à 80% dans le cadre d’une utilisation quotidienne. Si cela s’avère nécessaire, il est bien sûr possible de charger à 100%, mais il est préférable de prendre la route le plus tôt possible car un niveau de charge très élevé (tout comme un niveau très bas) entraîne une usure plus importante de la batterie et donc une réduction de l’autonomie maximale. Il en va de même pour les recharges rapides régulières, car les cellules de la batterie sont fortement sollicitées par les courants de charge élevés.