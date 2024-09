Voici un petit apercu de ce que coûtent les voitures neuves dans différentes catégories de véhicules :

Petites voitures

La Dacia Spring Electric commence à environ 23.700 euros et offre une autonomie de 230 km, idéale pour la circulation en ville. La Fiat 500 électrique commence à environ 30.000 euros et combine un design rétro avec une technologie moderne et une autonomie allant jusqu'à 312 km, ce qui permet aussi de faire de longs trajets.

Classe compacte

La Volkswagen ID.3 commence à 44.800 euros et offre une autonomie allant jusqu'à 562 km, ce qui en fait une voiture polyvalente. La Cupra Born, disponible à partir de 40.000 euros, offre une autonomie allant jusqu'à 422 km et se caractérise par un design sportif qui s'adresse particulièrement aux conducteurs à la recherche de sportivité.

Classe moyenne

La Tesla Model 3 démarre à environ 42.000 euros et offre une autonomie allant jusqu'à 629 km. Elle combine une technologie de pointe et des performances élevées et est idéale pour les conducteurs à longue distance. La BMW i4, disponible à partir de 52.000 euros, combine une dynamique de conduite sportive et un confort luxueux avec une autonomie allant jusqu'à 584 km, ce qui la rend parfaite pour les navetteurs et les conducteurs fréquents qui recherchent une qualité premium.