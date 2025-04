La Location avec Option d’Achat (LOA) vous permet de rouler en Peugeot électrique avec des mensualités adaptées à votre budget.

Vous profitez d’un véhicule neuf sans apport important et sans engagement définitif. L’autonomie optimisée et la technologie avancée des modèles électriques Peugeot garantissent une conduite fluide et agréable.

Avec la LOA, vous maîtrisez vos dépenses grâce à des coûts fixes et prévisibles. En fin de contrat, vous avez le choix entre acheter votre voiture, la restituer ou en choisir une nouvelle. L’entretien est inclus pour une tranquillité totale.

Opter pour une Peugeot électrique en LOA, c’est rouler sans émission tout en bénéficiant d’une solution flexible. Cette offre est disponible sur les modèles e-208, e-2008.

Adoptez une mobilité propre et économique avec Peugeot. Passez à l’électrique sans contrainte et en toute liberté ! Et n'oubliez pas de faire un tour sur nos promotions.