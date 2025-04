Tafel Deutschland est une association de plus de 970 banques alimentaires. Les bénévoles de l'association collectent des denrées alimentaires auprès des commerçants et des entreprises de production et les distribuent aux personnes touchées par la pauvreté. Cela permet non seulement d'aider les personnes ne mangeant pas à leur faim, mais aussi d'économiser des tonnes de CO². De nombreuses banques alimentaires proposent en outre des déjeuners chauds, des cours de soutien scolaire ou garde d'enfants. Outre la compensation sociale, les banques alimentaires apportent une contribution importante à la protection du climat. Tout cela n'est possible, pour une organisation à but non lucratif comme les banques alimentaires, que grâce à un soutien financier. Des conducteurs de voitures électriques de toute l'Allemagne se sont engagés pour l'environnement et pour les personnes touchées par la pauvreté et ont ainsi pu, grâce au service INSTADRIVE THG, faire avancer la « mission for no emission » et soutenir les banques alimentaires.

Les banques alimentaires font du bien au climat : sauver des aliments, protéger le climat ! Soutenez une banque alimentaire. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses.