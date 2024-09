Le prix de la Peugeot e-208 électrique dépend du modèle et de la finition choisie. La e-208 Active, commence à environ 34 550 €, hors bonus écologiques. Pour les versions plus haut de gamme, telles que la e-208 GT Pack, le prix peut monter jusqu'à 39 350 €, également hors bonus.

La Peugeot e-208 est équipée d'une batterie de 51 kWh, ce qui lui permet d'offrir une meilleure autonomie et capacité de recharge. Bien que les coûts initiaux soient plus élevés que ceux des modèles à combustion, ils sont souvent compensés par des économies sur le carburant et par divers avantages fiscaux associés à l'achat de véhicules électriques. Ces économies contribuent à rendre l'investissement initial plus attractif à long terme.