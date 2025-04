La Citroen e-C3 la moins chère coute 23.300 € avant déduction du bonus écologique. Lorsqu’il s’agit de réunir une telle somme, beaucoup ont le réflexe de recourir au crédit auto. Le Citroën leasing se présente comme une excellente alternative pour financer sa Citroën ë-C3. Il s'agit d'ailleurs du mode de financement automobile favori des professionnels avec 65% des voitures de fonction immatriculées en Location Longue Durée (LLD).

Les particuliers soucieux de ne pas dépasser leur budget et de se protéger de forte dépréciation souscrivent eux-aussi leur véhicule en location longue durée.

Avec EASING, le leasing le plus complet du marché, profitez de votre Citroën C3 électrique en LLD, au meilleur prix garanti, de la manière la plus simple et surtout sans le moindre risque.