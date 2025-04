Câble de recharge de type 2 pour voitures électriques et hybrides rechargeables Acheter le câble

Ce câble de charge est la norme courante en Europe : compatible avec toutes les voitures électriques et hybrides rechargeables. Conception légère, sécurité certifiée et matériaux robustes. Parfait pour BMW, VW, Tesla, Hyundai et plus encore.