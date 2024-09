Un câble de recharge de type 2 de qualité doit être doté de fonctions de sécurité comme la protection contre les surintensités et la protection contre la surchauffe afin d'éviter d'endommager le véhicule et le câble. Une inspection et un nettoyage réguliers du câble, ainsi qu'un stockage approprié dans un endroit frais et sec, permettent de prolonger la durée de vie du câble. En outre, le câble ne doit pas être rallongé, car cela pourrait nuire à la sécurité et à la fiabilité du transfert de courant. Les câbles de recharge INSTADRIVE sont homologués TÜV et présentent encore plus de caractéristiques de sécurité.