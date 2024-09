abonnement voitures électriques

Notre flotte en croissance rapide bénéficie toujours des meilleures conditions de nos partenaires. Par ailleurs, notre structure optimisée nous permet d’opérer avec un haut degré d’automatisation et d’efficacité. Nos actions marketing sont parfaitement ciblées et reposent presque exclusivement sur les médias en ligne – nous évitons ainsi les coûts élevés des salons. Ces économies d’échelle nous permettent d’une part de vous proposer des conditions avantageuses et d’autre part de développer une entreprise prospère. Si vous achètez, financez, assurez et faites entretenir vous-même un ou quelques véhicules, vous n’obtiendrez jamais de telles conditions.