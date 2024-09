L'autonomie estimée pour l'ID.4 à propulsion dépend de plusieurs facteurs comme la taille de la batterie et les conditions de conduite. L'ID.4 propose plusieurs options de batterie avec des autonomies différentes. La batterie la plus grande disponible, l'ID.4 peut offrir une autonomie d'environ 520 kilomètres selon les normes WLTP. Ces chiffres peuvent varier en fonction des conditions réelles de conduite et de l'utilisation du véhicule. Il est toujours bon de vérifier les spécifications spécifiques du modèle et les tests indépendants pour obtenir une estimation plus précise de l'autonomie réelle.