Découvrez le potentiel de la nouvelle Renault 4 électrique, qui sera bientôt commercialisée ! Avec son design emblématique et ses équipements innovants, la Renault 4 électrique va faire sensation dans le monde de la mobilité électrique. La nouvelle Renault 4 combine des éléments rétros avec une technologie de pointe.

Renault apporte sa longue expérience en matière de voitures électriques acquise avec des modèles à succès comme la Zoé et la Megane E-Tech. La Renault 4 électrique sera non seulement durable et efficace. Que ce soit pour la conduite en ville ou pour des trajets plus longs, ce modèle est le choix parfait pour tous ceux qui accordent de l'importance au style et à la performance.

Avec INSTADRIVE, vous pouvez dès aujourd'hui précommander la Renault 4 électrique. Notre formule de leasing tout compris assure une flexibilité et une gestion des coûts optimisée. Soyez l'un des premiers conduire la nouvelle Renault 4 électrique et découvrez un tout nouveau plaisir de conduite !