Le prix d'une Renault Zoé électrique d'occasion varie en fonction de plusieurs critères : l’année de mise en circulation, le kilométrage, l’état général, et surtout si la batterie est achetée ou en location. Voici une estimation des prix en fonction de ces critères :

1. Prix moyen par année de modèle

- Renault Zoé 2013-2015 : Entre 5 000 et 9 000 euros. Ces modèles plus anciens offrent une autonomie plus réduite (environ 100 à 150 km en conditions réelles).

- Renault Zoé 2016-2019 : Entre 9 000 et 14 000 euros. Les modèles produits durant ces années ont souvent une meilleure autonomie (jusqu'à 200-250 km).

- Renault Zoé 2020 et plus : Entre 15 000 et 22 000 euros pour les versions récentes avec une autonomie maximale (environ 300-350 km pour les modèles avec une batterie de 52 kWh).

2. Impact de la batterie en location ou achat

- Location de batterie : Certains modèles d'occasion incluent une location de batterie, ce qui peut faire baisser le prix d’achat d'environ 2 000 à 5 000 euros. Cependant, le propriétaire doit alors payer un abonnement mensuel pour la batterie, qui se situe entre 49 et 119 euros selon le kilométrage choisi.

- Batterie incluse : Les Zoé vendues avec la batterie en pleine propriété sont généralement plus chères, mais sans frais mensuels de location. C'est un choix plus courant sur les modèles récents.

3. Kilométrage

Le kilométrage influence également le prix, bien que les voitures électriques s'usent souvent moins rapidement que les thermiques. Un modèle avec moins de 50 000 km coûtera en moyenne 1 000 à 2 000 euros de plus qu'une Zoé ayant plus de 100 000 km.

En conclusion, une Renault Zoé d'occasion peut se trouver à partir de 5 000 euros pour les modèles les plus anciens et jusqu’à environ 22 000 euros pour les versions récentes avec la batterie incluse.