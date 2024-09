Le leasing social etait une aide gouvernementale de la France. Le but était d'aider les revenus modestes à accéder à la mobilité électrique. Le Leasing social était une forme de location de voitures électriques. Ce modèle visait à rendre la mobilité plus inclusive et accessible.

Les Fiat électriques 500e n'y étaient pas éligibles. En revanche la Fiat 600e l'était.