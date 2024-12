La Kia EV4 devrait être lancée sur le marché en 2025. La présentation du nouveau modèle devrait avoir lieu dès le premier semestre de cette année. Avec son design moderne, ses dimensions généreuses et ses caractéristiques techniques impressionnantes, telles qu'une grande autonomie et des équipements avancés, la Kia EV4 ne manquera pas de faire parler d'elle. Restez curieux de connaître plus de détails sur le prix, les dimensions et l'espace intérieur et précommandez dès aujourd'hui gratuitement et sans engagement votre EV4 chez INSTADRIVE !

Le prix exact de la Kia EV4 n'a pas encore été fixé, mais il devrait se situer entre l'EV3 et l'EV5. Vous pouvez donc vous attendre à un prix de départ d'environ 45.000 €. Si le leasing est intéressant pour vous, la mensualité de l'abonnement INSTADRIVE dans un forfait tout inclus est estimée à environ 410 €. Vous obtenez ainsi non seulement le véhicule, mais aussi l'assurance, l'entretien et bien plus encore !