La Kia électrique la moins chère est le Kia Soul EV avec une entrée de gamme à 37 590 €. C'est un véhicule électrique compact et polyvalent qui offre une autonomie respectable, des fonctionnalités de sécurité avancées et un intérieur spacieux. Bien que les prix puissent varier en fonction des options et des spécifications choisies, le Kia e-Soul est souvent considéré comme l'une des options les plus abordables sur le marché des véhicules électriques de Kia.