Le Lynk & Co 02 devrait être lancé sur le marché à un prix de départ d'environ 36.000 € et se positionne comme un SUV électrique stylé et tourné vers l'avenir dans la catégorie compacte. Avec son design urbain, un équipement complet et un accent clair sur la durabilité, le Lynk & Co 02 offre une solution moderne à tous ceux qui souhaitent voir la fonctionnalité et la technologie innovante réunies dans un seul véhicule.

Si l'achat d'un véhicule ne vous offre pas assez de flexibilité, l'abonnement tout inclus d'INSTADRIVE pourrait être exactement ce qu'il vous faut. Avec une mensualité estimée à environ 340 €, vous découvrez tous les avantages du Lynk & Co 02 sans avoir à vous soucier de l'entretien, de l'assurance car tout est inclus. Vous ne payez que l'électricité en plus et vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel : le pur plaisir de conduire. Le Lynk & Co 02 n'est donc pas seulement un choix écologique, mais aussi un choix confortable pour votre entrée dans le monde de la mobilité électrique.