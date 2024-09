Voitures électriques en promotion

Le leasing tout compris d'INSTADRIVE procure de nombreux avantages à votre entreprise. À commencer par la maîtrise des coûts à travers un loyer mensuel transparent couvrant une assurance tous risques, une assistance dépannage 24h/24 et 7j/7, l'entretien et des conditions de restitution souples. Toutes ces prestations de services sont résumées en une seule et unique facture mensuelle qui allège considérablement votre charge administrative et comptable. Avec INSTADRIVE, vous vous déplacez de manière responsable pendant le premier, le deuxième et le troisième cycle de leasing. Fini la possession, place à la mobilité partagée.